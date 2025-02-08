РФ готується оточувати Куп’янськ: події фронту на Харківщині за тиждень

Диференційованій тривозі в Харкові бути – систему вводять в експлуатацію. Рік роботи Ситуаційного центру: як миттєво виявляють, куди прилетіло. РФ готує багатомісячну наступальну кампанію з оточення Куп’янська. Окупанти форсують Оскіл на дощечках. Головні події війни у ​​Харківській області – в огляді МГ «Об’єктив».

Знайти «приліт» за 15 секунд: як це працює в Харкові

Місця «прильотів» у Харкові навчилися виявляти за п’ятнадцять секунд. Такі можливості має міський Ситуаційний центр, який створили за підтримки розгромленого Маском USAID. Спеціалізована система відеоспостереження скоротила час визначення надзвичайної ситуації у дванадцять разів – із довоєнних трьох хвилин. Як працює центр, із нагоди його річниці, показав мер Харкова Ігор Терехов.

Дочекались: диференційовану систему оповіщення нарешті вводять в експлуатацію

7 лютого в Харківській міськраді повідомили, що нову систему оповіщення вводять в експлуатацію. Зазначають: вона пройшла всі випробування та готова до роботи. Найближчими днями у мерії очікують відключення старих сирен ХОВА та фінальні рішення Генштабу та ДСНС.

Росія готується оточувати Куп’янськ – ISW

Куп’янський напрямок стає пріоритетним для російських сил. Таку заяву зробили аналітики Інституту вивчення війни. Зокрема відзначили посилення механізованих атак і розширення плацдармів на правому березі Осколу. Також аналітики наголосили, що військо окупантів на Куп’янщині не було особливо активним протягом більшої частини минулого року. Інститут пише: «російські підрозділи в цьому районі, ймовірно, добре відпочили та готові розпочати багатомісячну кампанію з оточення Куп’янська». Про погіршення ситуації на Куп’янському напрямку протягом тижня заявляли також українські військові аналітики. Команда DeepState коригувала мапу та відзначили утворення нового правобережного плацдарму – біля села Тополі. Аналітик «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець заявив, що передові підрозділи противника змогли витіснити СОУ з села Западне. Машовець підкреслив: якщо цьому плацдарму противника не приділити належну увагу, то оборона Куп’янська буде ускладнена до краю. А ситуація у всій східній частині Харківщини може змінитися докорінним чином. Утім і сам Машовець, і його колега Олександр Коваленко не раз відзначали: якщо наступ через Оскіл забуксує, то росіяни замість захоплення Куп’янська та Великого Бурлука можуть отримати «другий Вовчанськ».

На півдні окупанти «забуксували»

Щоб захопити Куп’янськ, росіянам потрібно форсувати Оскіл на півдні від міста, переконаний аналітик «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець. Але на умовному Борівському напрямку хизуватися успіхами окупантам не вдається. Непереборною перепоною тут для них стала третя штурмова бригада. Зокрема, на цьому тижні аналітики DeepState інформували, що воїни цього підрозділу «помножили на нуль» спробу прорвати українську оборону в районі Першотравневого та Зеленого Гаю. Із форсуванням Осколу на півдні в загарбників теж не задалося.

Ракетний удар по Ізюму

Не діставшись Ізюму та Борової, росіяни все одно знищують жителів цих населених пунктів. Найбільш кривавим військовим злочином окупантів на Харківщині з початку року став ракетний удар по мерії Ізюма. Серед загиблих і постраждалих були місцеві жителі та держслужбовці, а також люди з прифронтової Борівської громади, які приїхали в Ізюм оформлювати документи.