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DeepState: ворог створив ще один плацдарм на березі Осколу, де просунулась РФ

Фронт 16:54   05.02.2025
Вікторія Яковенко
DeepState: ворог створив ще один плацдарм на березі Осколу, де просунулась РФ Карта: DeepState

Автори проєкту DeepState повідомляють про просування армії РФ в районі населеного пункту Тополі на Харківщині.

«Противник зміг утворити ще один невеликий плацдарм на правому березі річки Оскіл. Спроби перетнути водну перешкоду в даному районі були з боку ворога неодноразовими і почалися вони ще, приблизно, з середини січня, а прощупування місцевості здійснювалося взагалі на початку минулого місяця. За попередньою інформацією, ворогу вдалося досягнути успіху в селі, але підрозділи СОУ відкинули противника. Через певний час кацапи здійснили повторну спробу, але в іншому місці і їм вдалося зайняти позиції на міловій горі південніше села Тополі, форсувавши річку. Тож мапа на даній місцевості змінилася», – зазначили аналітики.

В DeepState також повідомляють, що окупанти намагалися утворити плацдарм і між Кам’янкою і Тополями, але безуспішно. Там ворогу не вдалося закріпитися.

«Наразі тривають стабілізаційні заходи і ми дуже сподіваємося, що цей район не переросте в черговий більш масштабний плацдарм, як це сталося південніше в районі Дворічної та Новомлинська», – додали аналітики.

Читайте також: За кілька тижнів ситуація на Харківщині може погіршитися: що сталося

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «DeepState: ворог створив ще один плацдарм на березі Осколу, де просунулась РФ»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2025 в 16:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автори проєкту DeepState повідомляють про просування армії РФ в районі населеного пункту Тополі на Харківщині.".