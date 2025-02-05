DeepState: ворог створив ще один плацдарм на березі Осколу, де просунулась РФ

Автори проєкту DeepState повідомляють про просування армії РФ в районі населеного пункту Тополі на Харківщині.

«Противник зміг утворити ще один невеликий плацдарм на правому березі річки Оскіл. Спроби перетнути водну перешкоду в даному районі були з боку ворога неодноразовими і почалися вони ще, приблизно, з середини січня, а прощупування місцевості здійснювалося взагалі на початку минулого місяця. За попередньою інформацією, ворогу вдалося досягнути успіху в селі, але підрозділи СОУ відкинули противника. Через певний час кацапи здійснили повторну спробу, але в іншому місці і їм вдалося зайняти позиції на міловій горі південніше села Тополі, форсувавши річку. Тож мапа на даній місцевості змінилася», – зазначили аналітики.

В DeepState також повідомляють, що окупанти намагалися утворити плацдарм і між Кам’янкою і Тополями, але безуспішно. Там ворогу не вдалося закріпитися.

«Наразі тривають стабілізаційні заходи і ми дуже сподіваємося, що цей район не переросте в черговий більш масштабний плацдарм, як це сталося південніше в районі Дворічної та Новомлинська», – додали аналітики.