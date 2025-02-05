DeepState: ворог створив ще один плацдарм на березі Осколу, де просунулась РФ
Автори проєкту DeepState повідомляють про просування армії РФ в районі населеного пункту Тополі на Харківщині.
«Противник зміг утворити ще один невеликий плацдарм на правому березі річки Оскіл. Спроби перетнути водну перешкоду в даному районі були з боку ворога неодноразовими і почалися вони ще, приблизно, з середини січня, а прощупування місцевості здійснювалося взагалі на початку минулого місяця. За попередньою інформацією, ворогу вдалося досягнути успіху в селі, але підрозділи СОУ відкинули противника. Через певний час кацапи здійснили повторну спробу, але в іншому місці і їм вдалося зайняти позиції на міловій горі південніше села Тополі, форсувавши річку. Тож мапа на даній місцевості змінилася», – зазначили аналітики.
В DeepState також повідомляють, що окупанти намагалися утворити плацдарм і між Кам’янкою і Тополями, але безуспішно. Там ворогу не вдалося закріпитися.
«Наразі тривають стабілізаційні заходи і ми дуже сподіваємося, що цей район не переросте в черговий більш масштабний плацдарм, як це сталося південніше в районі Дворічної та Новомлинська», – додали аналітики.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: DeepState, армия РФ, продвижение, река Оскол, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2025 в 16:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автори проєкту DeepState повідомляють про просування армії РФ в районі населеного пункту Тополі на Харківщині.".