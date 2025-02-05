DeepState: враг создал еще один плацдарм на берегу Оскола, где продвинулась РФ

Авторы проекта DeepState сообщают о продвижении армии РФ в районе населенного пункта Тополи Харьковщины.

«Противник смог образовать еще один небольшой плацдарм на правом берегу реки Оскол. Попытки пересечь водное препятствие в данном районе были неоднократными со стороны врага и начались они еще, примерно, с середины января, а прощупывание местности осуществлялось вообще в начале прошлого месяца. По предварительной информации, врагу удалось добиться успеха в селе, но подразделения СОУ отбросили противника. Через некоторое время кацапы предприняли повторную попытку, но в другом месте и им удалось занять позиции на миловой горе южнее села Тополи, форсировав реку. Так что карта на данной местности изменилась», — отметили аналитики.

В DeepState также сообщают, что оккупанты пытались образовать плацдарм и между Каменкой и Тополями, но безуспешно. Там противнику не удалось закрепиться.

«Сейчас продолжаются стабилизационные мероприятия, и мы очень надеемся, что этот район не перерастет в очередной более масштабный плацдарм, как это произошло южнее в районе Двуречной и Новомлынска», — добавили аналитики.