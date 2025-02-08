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РФ готовится окружать Купянск: события фронта на Харьковщине за неделю

Репортаж 17:01   08.02.2025
Оксана Горун
Виктория Яковенко
РФ готовится окружать Купянск: события фронта на Харьковщине за неделю

Дифференцированной тревоге в Харькове быть – систему вводят в эксплуатацию. Год работы Ситуационного центра: как мгновенно обнаруживают, куда «прилетело». РФ готовит многомесячную наступательную кампанию по окружению Купянска. Оккупанты форсируют Оскол на дощечках. Главные события войны в Харьковской области – в обзоре МГ «Объектив».

Найти «прилет» за 15 секунд: как это работает в Харькове

Места «прилетов» в Харькове научились обнаруживать за 15 секунд. Такие возможности имеет городской Ситуационный центр, который был создан при поддержке разгромленного Маском USAID. Специализированная система видеонаблюдения сократила время определения чрезвычайной ситуации в 12 раз – с довоенных трех минут. Как работает центр, по случаю его годовщины показал мэр Харькова Игорь Терехов.

Дождались: дифференцированную систему оповещения наконец-то вводят в эксплуатацию

7 февраля в Харьковском горсовете сообщили, что новая система оповещения вводится в эксплуатацию. Отмечают, что она прошла все испытания и готова к работе. В ближайшие дни в мэрии ожидают отключение старых сирен ХОВА и финальные решения Генштаба и ГСЧС.

Россия готовится окружать Купянск – ISW

Купянское направление становится приоритетным для российских сил. Такое заявление сделали аналитики Института изучения войны. В частности, отметили усиление механизированных атак и расширение плацдармов на правом берегу Оскола. Также аналитики подчеркнули, что войска оккупантов на Купянщине не было особенно активным в течение большей части прошлого года. Институт пишет: «российские подразделения в этом районе, вероятно, хорошо отдохнули и готовы начать многомесячную кампанию по окружению Купянска». Об ухудшении ситуации на Купянском направлении в течение недели заявляли также украинские военные аналитики. Команда DeepState корректировала карту и отметила образование нового правобережного плацдарма – возле села Тополи. Аналитик «Информационного сопротивления» Константин Машовец заявил, что передовые подразделения противника смогли вытеснить СОУ из села Западное. Машовец подчеркнул: если этому плацдарму противника не уделить должное внимание, то оборона Купянска будет усложнена до предела. А ситуация по всей восточной части Харьковщины может измениться коренным образом. Впрочем, и сам Машовец, и его коллега Александр Коваленко не раз отмечали: если наступление через Оскол забуксует, то россияне вместо захвата Купянска и Великого Бурлука могут получить «второй Волчанск».

На юге оккупанты «забуксовали»

Чтобы захватить Купянск, россиянам нужно форсировать Оскол к югу от города, убежден аналитик «Информационного сопротивления» Константин Машовец. Но на условном Боровском направлении кичиться успехами оккупантам не удается. Непреодолимым препятствием здесь для них стала третья штурмовая бригада. В частности, на этой неделе аналитики DeepState информировали, что воины этого подразделения «умножили на ноль» попытку прорвать украинскую оборону в районе Першотравневого и Зеленого Гая. С форсированием Оскола на юге у захватчиков тоже не удалось.

Ракетный удар по Изюму

Не добравшись до Изюма и Боровой, россияне все равно уничтожают жителей этих населенных пунктов. Наиболее кровавым военным преступлением оккупантов в Харьковской области с начала года стал ракетный удар по мэрии Изюма. Среди погибших и пострадавших были местные жители и госслужащие, а также люди из прифронтовой Боровской громады, приехавшие в Изюм оформлять документы.

Читайте также: «Стоит подготовиться»: где РФ может попытаться прорваться на Харьковщине

Автор: Оксана Горун, Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 февраля 2025 в 17:01;

  • Корреспондент Оксана Горун, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главные события войны в Харьковской области – в обзоре МГ «Объектив».".