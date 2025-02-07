Новая система тревог в Харькове: когда заработает и что ждут в ближайшие дни
Решение исполкома горсовета о введении в эксплуатацию дифференцированной тревоги в Харькове прокомментировал директор департамента по чрезвычайным ситуациям ХГС Богдан Гладких.
«Сегодняшнее решение исполнительного комитета о вводе в эксплуатацию местной автоматизированной системы централизованного оповещения позволяет нам начать уже непосредственно оповещение населения об угрозах. Мы ожидаем в ближайшие дни отключения старых сирен, находящихся в оперативном управлении ОВА. И также в ближайшие дни ожидаем финальные решения от Генерального штаба и ГСЧС Украины по поводу старта дифференциальных тревог по Харькову», — отметил Гладких.
Видео: Харьковский горсовет
Напомним, 7 февраля исполнительный комитет Харьковского горсовета принял решение о введении в эксплуатацию дифференцированной тревоги. В мэрии уточнили, что система прошла все необходимые испытания и полностью готова к работе.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: воздушная тревога, міськрада, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2025 в 14:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Решение исполкома горсовета о введении в эксплуатацию дифференцированной тревоги в Харькове прокомментировал директор департамента по чрезвычайным ситуациям ХГС Богдан Гладких.".