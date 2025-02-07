Нова система тривог у Харкові: коли запрацює і що чекають найближчими днями
Рішення виконкому міськради про введення в експлуатацію диференційованої тривоги у Харкові прокоментував директор департаменту надзвичайних ситуацій ХМР Богдан Гладких.
«Рішення виконавчого комітету про введення в експлуатацію місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення дає нам змогу розпочати вже безпосередньо оповіщення населення про загрози. Ми очікуємо найближчими днями відключення старих сирен, які знаходяться в оперативному управлінні ОВА. І також найближчими днями очікуємо фінальні рішення від Генерального штабу та ДСНС України щодо старту диференційних тривог по Харкову», – зазначив Гладких.
Відео: Харківська міськрада
Нагадаємо, 7 лютого виконавчий комітет Харківської міськради ухвалив рішення про введення в експлуатацію диференційованої тривоги. У мерії уточнили, що система пройшла всі необхідні випробування та повністю готова до роботи.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2025 в 14:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рішення виконкому міськради про введення в експлуатацію диференційованої тривоги у Харкові прокоментував директор департаменту надзвичайних ситуацій ХМР Богдан Гладких.".