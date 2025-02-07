Нова система тривог у Харкові: коли запрацює і що чекають найближчими днями

Рішення виконкому міськради про введення в експлуатацію диференційованої тривоги у Харкові прокоментував директор департаменту надзвичайних ситуацій ХМР Богдан Гладких.

«Рішення виконавчого комітету про введення в експлуатацію місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення дає нам змогу розпочати вже безпосередньо оповіщення населення про загрози. Ми очікуємо найближчими днями відключення старих сирен, які знаходяться в оперативному управлінні ОВА. І також найближчими днями очікуємо фінальні рішення від Генерального штабу та ДСНС України щодо старту диференційних тривог по Харкову», – зазначив Гладких.

Відео: Харківська міськрада

Нагадаємо, 7 лютого виконавчий комітет Харківської міськради ухвалив рішення про введення в експлуатацію диференційованої тривоги. У мерії уточнили, що система пройшла всі необхідні випробування та повністю готова до роботи.