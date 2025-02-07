Live
  • Пт 07.02.2025
  • Харків  -2°С
  • USD 41.49
  • EUR 42.98

Нова система тривог у Харкові: коли запрацює і що чекають найближчими днями

Суспільство 14:21   07.02.2025
Вікторія Яковенко
Нова система тривог у Харкові: коли запрацює і що чекають найближчими днями Фото: Харківська міськрада

Рішення виконкому міськради про введення в експлуатацію диференційованої тривоги у Харкові прокоментував директор департаменту надзвичайних ситуацій ХМР Богдан Гладких.

«Рішення виконавчого комітету про введення в експлуатацію місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення дає нам змогу розпочати вже безпосередньо оповіщення населення про загрози. Ми очікуємо найближчими днями відключення старих сирен, які знаходяться в оперативному управлінні ОВА. І також найближчими днями очікуємо фінальні рішення від Генерального штабу та ДСНС України щодо старту диференційних тривог по Харкову», – зазначив Гладких.

Відео: Харківська міськрада

Нагадаємо, 7 лютого виконавчий комітет Харківської міськради ухвалив рішення про введення в експлуатацію диференційованої тривоги. У мерії уточнили, що система пройшла всі необхідні випробування та повністю готова до роботи.

Читайте також: У мера Харкова Терехова – новий заступник: він розповів, чим займатиметься

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Обстріли Куп’янська: постраждали жінка і коп, пошкоджена «швидка» (фото)
Обстріли Куп’янська: постраждали жінка і коп, пошкоджена «швидка» (фото)
07.02.2025, 14:43
Події 27-28 лютого були вирішальними для Харкова – Володимир Тимошко
Події 27-28 лютого були вирішальними для Харкова – Володимир Тимошко
04.07.2022, 11:02
Масштабні обшуки провели в харківських кіосках: що знайшли (відео, фото)
Масштабні обшуки провели в харківських кіосках: що знайшли (відео, фото)
05.02.2025, 20:39
Нова система тривог у Харкові: коли запрацює і що чекають найближчими днями
Нова система тривог у Харкові: коли запрацює і що чекають найближчими днями
07.02.2025, 14:21
Новини Харкова — головне 7 лютого: дитина загинула в Коротичі, нічний обстріл
Новини Харкова — головне 7 лютого: дитина загинула в Коротичі, нічний обстріл
07.02.2025, 14:48
«Поки їхав, не зустрів жодної автівки чи людини». Що відбувається у Куп’янську
«Поки їхав, не зустрів жодної автівки чи людини». Що відбувається у Куп’янську
07.02.2025, 13:43

Новини за темою:

18:41
У Полтаві дитина загинула через удар РФ по 5-поверхівці: всього вісім загиблих
12:29
Як місце “прильоту” в Харкові знаходять за 15 секунд: Терехов показав відео
21:05
“Ми будемо домагатися справедливості для харківʼян” – Терехов
21:35
Новини Харкова — головне за 25 січня: ворожі БпЛА атакували місто
13:43
Атака БПЛА у новорічну ніч: у Києві семеро поранених, є загиблі (доповнено)

Ви читали новину: «Нова система тривог у Харкові: коли запрацює і що чекають найближчими днями»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2025 в 14:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рішення виконкому міськради про введення в експлуатацію диференційованої тривоги у Харкові прокоментував директор департаменту надзвичайних ситуацій ХМР Богдан Гладких.".