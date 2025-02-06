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Переплывать Оскол на Харьковщине россияне уже пытаются на дощечках — 3 ОШБр

Фронт 13:46   06.02.2025
Виктория Яковенко
Переплывать Оскол на Харьковщине россияне уже пытаются на дощечках — 3 ОШБр Скриншот

Оккупанты не оставляют попыток форсировать реку Оскол на Харьковщине. В ход пошли даже обычные дощечки. Но и такие подручные средства украинские военные обнаруживают и уничтожают.

«Пробуют малыми группами. Малые группы берут небольшие дощечки, ложатся на них, думают, что они незначительная цель и плывут. А тут вылетает украинский FPV-дрон», – рассказал в эфире нацмарафона командир подразделения «Terra» Третьей штурмовой бригады ВСУ Николай Волохов.

Он объяснил: противник стремится форсировать Оскол, чтобы закрепиться, начать постепенно накапливать силы и совершить рывок.

«Для них эта река – очень существенная преграда. Вообще форсирование рек – очень большая проблематика военного дела. В зоне ответственности 3 ОШБр враг за 9 месяцев не продвинулся ни на метр, что говорить о форсировании», — добавил Волохов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Об успешном отражении атак воинами 3 ОШБр сообщает и DeepState. В частности, по данным аналитиков, оккупанты пытались штурмовать в несколько накатов в районе населенного пункта Вишневое.

«Собрав более 10-ти единиц техники и пехоты количеством в роту ублюдки попытались прорвать оборону Сил Обороны в районе Першотравневого и Зеленого Гая. Но этот штурм, в частности, бойцы 3 ОШБр благодаря эффективной и слаженной работе умножили на ноль», — говорится в сообщении.

штурмы РФ на Харьковщине
Карта: DeepState

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 февраля 2025 в 13:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты не оставляют попыток форсировать реку Оскол на Харьковщине. В ход пошли даже обычные дощечки. Но и такие подручные средства украинские военные обнаруживают и уничтожают.".