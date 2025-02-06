«Ответ, который не желательно было бы слышать»: аналитик о ситуации в области
Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко прокомментировал наступление россиян в Харьковской области, в частности – на Купянщине.
Он напомнил, что россияне разместили на Купянском направлении еще один плацдарм в районе села Тополи. Однако, по мнению аналитика, воспринимать эту новость в негативном ключе не стоит.
«Следует понимать, что село Тополи находится почти у границы с Российской Федерацией. И там довольно сложная ситуация в вопросе того, что это – четыре километра размещения этого плацдарма. Именно село находится в полутора километрах от границы с Российской Федерацией. Это фактически серая зона», – объяснил Коваленко.
Из-за этого оборонять населенный пункт крайне сложно.
«Я не думаю, что силы обороны Украины просто так дали зайти российским оккупантам на эту часть Харьковщины, правобережную, по Осколу, если только не один момент. Для того чтобы закрывать все локации, закрывать все позиции, не хватает соответственно ресурса. Это тот ответ, который не желательно было бы слышать, не хотелось бы его слышать, но тоже не нужно как-то открещиваться от него. С другой стороны, мы видим, что и у россиян по той же Двуречной, мы видим, что у них не такой безграничный потенциал, чтобы быстро расширять зоны контроля и накапливать ударные группы», – отметил Коваленко.
Таким образом рассчитывать на массированное наступление ВС РФ в сторону правобережного Купянска в ближайшее время не стоит, уверен аналитик.
Видео: Oboz.ua
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: коваленко, Купянщина, обозреватель, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2025 в 11:34;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко прокомментировал наступление россиян в Харьковской области.".