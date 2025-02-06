“Відповідь, яку не бажано було б чути”: аналітик про ситуацію в області

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко прокоментував наступ росіян у Харківській області, зокрема – на Куп’янщині.

Він нагадав, що росіяни розмістили на Куп’янському напрямку ще один плацдарм у районі села Тополі. Проте, на думку аналітика, сприймати цю новину негативно не варто.

“Треба розуміти, що село Тополі знаходиться майже біля кордону з Російською Федерацією. І там досить складна ситуація в питанні того, що це – чотири кілометри розміщення цього плацдарму, саме село знаходиться за півтора кілометра від кордону з Російською Федерацією. Це фактично сіра зона”, – пояснив Коваленко.

Через це обороняти населений пункт вкрай складно.

“Я не думаю, що сили оборони України просто так дали зайти російським окупантам на цю частину Харківщини, правобережну, по Осколу, якщо тільки не один момент. На те, щоб закривати усі локації, закривати усі позиції, не вистачає відповідного ресурсу. Це та відповідь, яку не бажано було б чути, не хотілося б її чути, але не треба якось відкреслюватися від неї. З іншого боку, ми бачимо, що і у росіян по тій ж самій Дворічній, ми бачимо, що в них не такий безмежний потенціал, щоб дуже швидко розширювати зони контролю і накопичувати ударні групи”, – зазначив Коваленко.

Таким чином, розраховувати на масований наступ ЗС РФ у бік правобережного Куп’янська найближчим часом не варто, упевнений аналітик.

Відео: Oboz.ua