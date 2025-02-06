Захопили село: про які успіхи на Харківщині заявила РФ, що з цього правда
Росіяни заявили про успіхи одразу на кількох ділянках фронту у Харківській області, передає Інститут вивчення війни (ISW).
На півночі Харківщини лінія фронту залишається незмінною – штурми РФ знову не мали успіху. Проте росіяни стверджують, що ЗС РФ просуваються на Куп’янщині.
“Міністерство оборони Росії заявило 5 лютого, що російські війська захопили Новомлинськ (на північний схід від Куп’янська), але ISW оцінило, що російські війська захопили населений пункт станом на 31 січня”, – зазначили в ISW.
Тим часом ворог продовжив поширювати фейки і про інші “перемоги” окупантів на Куп’янщині. Аналітики проаналізували останні заяви ворога.
“Російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на захід від Калинового (на північ від Куп’янська), на південь від Тополі (на північний схід від Куп’янська та вздовж міжнародного кордону), на південний захід від Дворічної, на захід від Синьківки (обидва на північний схід від Куп’янська) і на північ від Петропавлівки (на схід від Куп’янська), але ISW не знайшло підтвердження цих тверджень”, – акцентували аналітики.
Крім того, в ISW не змогли підтвердити інформацію і про просування ЗС РФ на Борівському напрямку – росіяни стверджували, що успішно штурмували українські позиції біля Сергіївки та Зеленого Гаю.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитики, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2025 в 09:37;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни заявили про успіхи одразу на кількох ділянках фронту у Харківській області, передає Інститут вивчення війни (ISW).".