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Захватили село: о каких успехах на Харьковщине заявила РФ, что из этого правда

Украина 09:37   06.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Захватили село: о каких успехах на Харьковщине заявила РФ, что из этого правда

Россияне заявили об успехах сразу на нескольких участках фронта в Харьковской области, передает Институт изучения войны (ISW).

На севере Харьковщины линия фронта остается неизменной – штурмы РФ вновь не увенчались успехом. Однако россияне утверждают, что ВС РФ продвигаются на Купянщине.

«Министерство обороны России заявило 5 февраля, что российские войска захватили Новомлынск (к северо-востоку от Купянска), но ISW оценило, что российские войска захватили населенный пункт по состоянию на 31 января», – отметили в ISW.

Тем временем враг продолжил распространять фейки и о других «победах» оккупантов на Купянщине. Аналитики проанализировали последние заявления врага.

«Российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись к западу от Калиново (к северу от Купянска), к югу от Тополи (к северо-востоку от Купянска и вдоль международной границы), к юго-западу от Двуречной, к западу от Синьковки (оба к северо-востоку от Купянска), но ISW не нашло подтверждения этих утверждений», – акцентировали аналитики.

Кроме того, в ISW не смогли подтвердить информацию и о продвижении ВС РФ на Боровском направлении – россияне утверждали, что успешно штурмовали украинские позиции около Сергеевки и Зеленого Гая.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 6 февраля 2025 в 09:37;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне заявили об успехах сразу на нескольких участках фронта в Харьковской области, передает Институт изучения войны (ISW).".