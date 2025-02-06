Захватили село: о каких успехах на Харьковщине заявила РФ, что из этого правда
Россияне заявили об успехах сразу на нескольких участках фронта в Харьковской области, передает Институт изучения войны (ISW).
На севере Харьковщины линия фронта остается неизменной – штурмы РФ вновь не увенчались успехом. Однако россияне утверждают, что ВС РФ продвигаются на Купянщине.
«Министерство обороны России заявило 5 февраля, что российские войска захватили Новомлынск (к северо-востоку от Купянска), но ISW оценило, что российские войска захватили населенный пункт по состоянию на 31 января», – отметили в ISW.
Тем временем враг продолжил распространять фейки и о других «победах» оккупантов на Купянщине. Аналитики проанализировали последние заявления врага.
«Российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись к западу от Калиново (к северу от Купянска), к югу от Тополи (к северо-востоку от Купянска и вдоль международной границы), к юго-западу от Двуречной, к западу от Синьковки (оба к северо-востоку от Купянска), но ISW не нашло подтверждения этих утверждений», – акцентировали аналитики.
Кроме того, в ISW не смогли подтвердить информацию и о продвижении ВС РФ на Боровском направлении – россияне утверждали, что успешно штурмовали украинские позиции около Сергеевки и Зеленого Гая.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитики, институт изучения войны, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2025 в 09:37;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне заявили об успехах сразу на нескольких участках фронта в Харьковской области, передает Институт изучения войны (ISW).".