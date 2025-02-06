Захватили село: о каких успехах на Харьковщине заявила РФ, что из этого правда

Россияне заявили об успехах сразу на нескольких участках фронта в Харьковской области, передает Институт изучения войны (ISW).

На севере Харьковщины линия фронта остается неизменной – штурмы РФ вновь не увенчались успехом. Однако россияне утверждают, что ВС РФ продвигаются на Купянщине.

«Министерство обороны России заявило 5 февраля, что российские войска захватили Новомлынск (к северо-востоку от Купянска), но ISW оценило, что российские войска захватили населенный пункт по состоянию на 31 января», – отметили в ISW.

Тем временем враг продолжил распространять фейки и о других «победах» оккупантов на Купянщине. Аналитики проанализировали последние заявления врага.

«Российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись к западу от Калиново (к северу от Купянска), к югу от Тополи (к северо-востоку от Купянска и вдоль международной границы), к юго-западу от Двуречной, к западу от Синьковки (оба к северо-востоку от Купянска), но ISW не нашло подтверждения этих утверждений», – акцентировали аналитики.

Кроме того, в ISW не смогли подтвердить информацию и о продвижении ВС РФ на Боровском направлении – россияне утверждали, что успешно штурмовали украинские позиции около Сергеевки и Зеленого Гая.