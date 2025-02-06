Перепливати Оскіл на Харківщині росіяни вже намагаються на дощечках – 3 ОШБр

Окупанти не полишають спроб форсувати річку Оскіл на Харківщині. У хід пішли навіть звичайні дощечки. Але і такі підручні засоби українські військові виявляють та знищують.

«Пробують малими групами. Малі групи беруть невеличкі дощечки, лягають на них, думають, що вони незначна ціль, і пливуть. А тут вилітає український FPV-дрон», – розповів в етері нацмарафону командир підрозділу «Terra» Третьої штурмової бригади ЗСУ Микола Волохов.

Він пояснив: супротивник прагне форсувати Оскіл, щоб закріпитися, почати поступово накопичувати сили і зробити ривок.

«Для них ця річка – дуже суттєва перепона. Взагалі форсування річок – це дуже велика проблематика військової справи. В зоні відповідольності 3 ОШБр ворог за 9 місяців не просунувся ні на метр, що казати про форсування», – додав Волохов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Про успішне відбиття атак воїнами 3 ОШБр повідомляє і DeepState. Зокрема, за даними аналітиків, окупанти намагалися штурмувати в декілька накатів в районі населеного пункту Вишневе.

«Зібравши більше 10-ти одиниць техніки та піхоти кількістю до роти виродки спробували прорвати оборону Сил Оборони в районі Першотравневого та Зеленого Гаю. Але цей штурм, зокрема, бійці 3 ОШБр, завдяки ефективній та злагодженій роботі помножили на нуль», – йдеться у повідомленні.