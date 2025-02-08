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«Стоит подготовиться»: где РФ может попытаться прорваться на Харьковщине

Фронт 10:36   08.02.2025
Виктория Яковенко
«Стоит подготовиться»: где РФ может попытаться прорваться на Харьковщине Фото: sprotyv.info

За последние три дня враг пытался расширить «Двуречанский плацдарм» на реке Оскол. Достиг ли он успехов и как может действовать дальше, рассказал обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

«Им удалось продвинуться к югу вдоль реки примерно на 250-300 метров, в сторону села Кондрашовка. Однако атаки к северу и югу от села Западное, что на дороге Купянск-Двухлетняя, не привели к его полному захвату. В свою очередь, в самой Двуречной враг пока не в состоянии полностью вытеснить украинские войска из населенного пункта. Они продолжают контролировать ряд кварталов в ее северной части. Несколько попыток противника, действуя (атакуя) небольшими штурмовыми группами, продвинуться из Новомлынска в Фиголовку, также не принесли ему успешного результата», — отметил Машовец.

Он считает: вероятно, командование вражеской группировки «Север» в ближайшее время попытается усилиться на плацдарме и введет в бой ряд подразделений.

«Очевидно, что для противника определенным сдерживающим фактором в этом отношении является тот факт, что он испытывает определенные трудности с материально-техническим обеспечением действий своих передовых подразделений на плацдарме, в связи с наличием в их непосредственном тылу достаточно полноводной реки Оскол. Но существующий уровень логистики все же позволяет ему не только удерживать сам плацдарм, но и атаковать с него по нескольким направлениям. Проблема в другом – при наращивании усилий на плацдарме, ему нужно будет существенно наращивать объемы логистики. А с этим, очевидно, противнику, пока все равно тяжеловато…», — пишет аналитик.

Поэтому, по мнению Машовца, «альтернативный» и вполне вероятный вариант, что вскоре враг снова попытается одновременно со своими активными действиями на плацдарме прорваться между Синьковкой и Осколом, вдоль левого берега реки до северных окраин восточной части Купянска. Или снова может активизироваться 1 танковая армия противника в направлении Купянска-Узлового.

«Естественно, следует подготовиться к тому, что эти действия последуют одновременно. Поскольку для врага это самый эффективный способ достичь ощутимого результата по отношению к городу Купянск. Да, это потребует максимально тесного взаимодействия и координации действий между командованием двух российских армий (6-й ОА и 1-й ТА) из разных группировок, но я не думаю, что российское командование этого не понимает или не предпринимает никаких действий в этом направлении. По крайней мере, до сегодняшнего дня 6-я ОА и 1-я ТА противника, очевидно, действовали достаточно слаженно на Купянском направлении. Тот факт, что российское командование пока что смогло реализовать лишь часть этого плана (прорваться на Оскол к югу от города и переправиться через реку к северу от него), не отменяет ни его сущности, ни основного содержания. Очевидно, что изменяются только сроки его осуществления и (возможно) состав сил и средств, участвующих в его реализации», – отметил Машовец.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 февраля 2025 в 10:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За последние три дня враг пытался расширить «Двуречанский плацдарм» на реке Оскол. Достиг ли он успехов и как может действовать дальше, рассказал Константин Машовец.".