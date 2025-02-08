«Варто підготуватись»: де РФ може спробувати прорватись на Харківщині

Впродовж останніх трьох діб ворог намагався розширити «Дворічанський плацдарм» на річці Оскіл. Чи досягнув він успіхів та як може діяти далі, розповів оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

«Їм вдалося просунутися на південь вздовж річки приблизно на 250-300 метрів, у бік села Кіндрашівка. Однак атаки на північ та південь від села Западне, що на дорозі Куп’янськ-Дворічна, не призвели до його повного захоплення. Своєю чергою, у самій Дворічній ворог поки що не в змозі повністю витіснити українські війська з населеного пункту. Вони продовжують контролювати низку кварталів у її північній частині. Кілька спроб противника, діючи (атакуючи) невеликими штурмовими групами, просунутися з Новомлинська до Фіголівки, також не принесли йому успішного результату», – зазначив Машовець.

Він вважає: ймовірно, командування ворожого угрупування «Сєвєр» найближчим часом спробує посилити свої зусилля на плацдармі введе у бій низку підрозділів.

«Очевидно, що для противника певним стримуючим фактором, стосовно цього, є той факт, що він відчуває певні труднощі з матеріально-технічним забезпеченням дій своїх передових підрозділів на плацдармі, у зв’язку з наявністю в їх безпосередньому тилу досить повноводної річки Оскіл. Але, існуючий рівень логістики все ж таки дозволяє йому не лише утримувати сам плацдарм, а й атакувати з нього на кількох напрямках. Проблема в іншому – при нарощуванні зусиль на плацдармі, йому потрібно буде істотно нарощувати обсяги логістики. А з цим, очевидно, противнику, поки – все одно важкувато…», – пише аналітик.

Тож, на думку Машовця, «альтернативний» та цілком ймовірний варіант, що невдовзі ворог знову спробує, одночасно зі своїми активними діями на плацдармі, прорватися між Синьківкою та Осколом, вздовж лівого берега річки до північних околиць східної частини Куп’янська. Або ж знову може активізуватись 1 танкова армія супротивника у напрямку Куп’янська-Вузлового.

«Природно, варто підготуватися до того, що ці дії послідують одночасно. Оскільки, для ворога, це найефективніший спосіб досягти відчутного результату по відношенню до міста Куп’янськ. Так, це вимагатиме максимально тісної взаємодії та координації дій між командуванням двох російських армій (6-ї ЗВА та 1-ї ТА) з різних угруповань, але я не думаю, що російське командування цього не розуміє або не вживає жодних дій у цьому напрямку. Принаймні до сьогоднішнього дня 6-та ЗВА та 1-ша ТА противника, очевидно, діяли досить злагоджено на Куп’янському напрямку. Той факт, що російське командування поки, що спромоглося реалізувати лише частину цього плану (прорватися на Оскіл на південь від міста і переправитися через річку на північ від нього), не скасовує ані його суті, ані основного змісту. Очевидно, що змінюються лише терміни його здійснення і (можливо) склад сил і засобів, які беруть участь в його реалізації», – зазначив Машовець.