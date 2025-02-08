ISW: росіяни просунулись у напрямку Борової, що на Куп’янщині

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що війська РФ мають просування в напрямку Борової.

«Геолокаційні кадри, опубліковані 7 лютого, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Загризового (північний схід від Борової)», – зазначили аналітики.

Про успіхи і на Куп’янському напрямку каже один із російських блогерів. Зокрема, заявляє про нібито просування у напрямку села Довгеньке, однак ISW не підтверджує ці заяви.

«Представник української групи військ «Хортиця» майор Віктор Трегубов заявив, що російські війська систематично намагаються перетнути річку Оскіл у районі Дворічної, переправляючи через річку від двох до восьми осіб на гумовому човні, накопичуючись у лісових масивах на західному березі річки», – додали аналітики.

На Харківському напрямку, за даними ISW, змін лінії фронту немає.