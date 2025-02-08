Live
  • Сб 08.02.2025
  • Харьков  -7°С
  • USD 41.49
  • EUR 42.98

ISW: россияне продвинулись в направлении Боровой, что на Купянщине

Фронт 07:11   08.02.2025
Виктория Яковенко
ISW: россияне продвинулись в направлении Боровой, что на Купянщине

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что войска РФ имеют продвижение в направлении Боровой.

«Геолокационные кадры, опубликованные 7 февраля, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись северо-западнее Загрызово (северо-восточнее Боровой)», — отметили аналитики.

Об успехах и на Купянском направлении говорит один из российских блогеров. В частности, заявляет о якобы продвижении в направлении села Долгенькое, однако ISW не подтверждает эти заявления.

«Представитель украинской группы войск «Хортица» майор Виктор Трегубов заявил, что российские войска систематически пытаются пересечь реку Оскол в районе Двуречной, переправляя через реку от двух до восьми человек на резиновой лодке, накапливаясь в лесных массивах на западном берегу реки», — добавили аналитики.

карта Купянск
Карта: ISW

На Харьковском направлении, по данным ISW, изменений линии фронта нет.

Читайте также: «Драка подростков, а не акция протеста» — ОТЦК о событиях у ТРЦ «Никольский»

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Забирай посылку или прострелю колени»: в Харькове терроризировали пенсионеров
«Забирай посылку или прострелю колени»: в Харькове терроризировали пенсионеров
07.02.2025, 20:18
Новости Харькова — главное за 8 февраля: как прошла ночь
Новости Харькова — главное за 8 февраля: как прошла ночь
08.02.2025, 06:42
Мороз крепчает, до 13°: прогноз погоды в Харькове и области на 8 февраля
Мороз крепчает, до 13°: прогноз погоды в Харькове и области на 8 февраля
07.02.2025, 18:57
ISW: россияне продвинулись в направлении Боровой, что на Купянщине
ISW: россияне продвинулись в направлении Боровой, что на Купянщине
08.02.2025, 07:11
Новости Харькова — главное за 7.02: погиб ребенок, новая тревога, млрд на ЖКХ
Новости Харькова — главное за 7.02: погиб ребенок, новая тревога, млрд на ЖКХ
07.02.2025, 21:58
«Имеем самую эффективную систему мониторинга угроз для Харькова» — Терехов
«Имеем самую эффективную систему мониторинга угроз для Харькова» — Терехов
07.02.2025, 17:02

Новости по теме:

07:41
Захватила ли РФ Фиголевку и Загрызово, рассказали в ISW
09:37
Захватили село: о каких успехах на Харьковщине заявила РФ, что из этого правда
10:21
ISW: гауляйтер Ганчев спрогнозировал, как РФ может выйти на Купянск и Волчанск
07:28
ISW: РФ продвинулась на Купянском и Боровском направлении, ВСУ – в Загрызово
07:34
ISW про «успехи» РФ на Купянщине и продвижение в сторону Боровой

Вы читали новость: «ISW: россияне продвинулись в направлении Боровой, что на Купянщине»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 февраля 2025 в 07:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что войска РФ имеют продвижение в направлении Боровой.".