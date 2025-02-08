ISW: россияне продвинулись в направлении Боровой, что на Купянщине

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что войска РФ имеют продвижение в направлении Боровой.

«Геолокационные кадры, опубликованные 7 февраля, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись северо-западнее Загрызово (северо-восточнее Боровой)», — отметили аналитики.

Об успехах и на Купянском направлении говорит один из российских блогеров. В частности, заявляет о якобы продвижении в направлении села Долгенькое, однако ISW не подтверждает эти заявления.

«Представитель украинской группы войск «Хортица» майор Виктор Трегубов заявил, что российские войска систематически пытаются пересечь реку Оскол в районе Двуречной, переправляя через реку от двух до восьми человек на резиновой лодке, накапливаясь в лесных массивах на западном берегу реки», — добавили аналитики.

На Харьковском направлении, по данным ISW, изменений линии фронта нет.