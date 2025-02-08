ISW: россияне продвинулись в направлении Боровой, что на Купянщине
Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что войска РФ имеют продвижение в направлении Боровой.
«Геолокационные кадры, опубликованные 7 февраля, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись северо-западнее Загрызово (северо-восточнее Боровой)», — отметили аналитики.
Об успехах и на Купянском направлении говорит один из российских блогеров. В частности, заявляет о якобы продвижении в направлении села Долгенькое, однако ISW не подтверждает эти заявления.
«Представитель украинской группы войск «Хортица» майор Виктор Трегубов заявил, что российские войска систематически пытаются пересечь реку Оскол в районе Двуречной, переправляя через реку от двух до восьми человек на резиновой лодке, накапливаясь в лесных массивах на западном берегу реки», — добавили аналитики.
На Харьковском направлении, по данным ISW, изменений линии фронта нет.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: isw, аналитики, Борова, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 8 февраля 2025 в 07:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что войска РФ имеют продвижение в направлении Боровой.".