ISW: ВС РФ готовы начать на Харьковщине многомесячную наступательную кампанию

Институт изучения войны (ISW) пришел к выводу, что Купянское направление становится приоритетным для оккупантов. Аналитики считают, что ВС РФ готовы взяться за окружение Купянска.

Войска РФ расширяют выступ к северу от Купянска

«Российские войска расширяют свой выступ к северу от Купянска в рамках долгосрочных оперативных усилий по вытеснению украинских войск с восточного (левого) берега реки Оскол», — проинформировали в актуальной сводке Института изучения войны.

Аналитики напомнили, что деятельность российской группировки на линии Купянск — Боровая — Лиман активизировалась осенью 2024 года — после относительного затишья в середине года. А первую (считая с зимы 2023/2024) масштабную механизированную атаку Силы обороны отразили в районе Песчаного в конце сентября 2024-го.

«Российские войска недавно усилили наступательные операции к северу от Купянска, особенно в районе Двуречной, в рамках этой более широкой интенсификации на Купянском, Боровском и Лиманском направлениях. Геолокационные кадры, опубликованные 30 и 31 января, показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись к северу от Двуречной (к северу от Купянска и на западном, правом, берегу реки Оскол), продвинулись на южной окраине Западного (к юго-западу от Двуречной) и продвинулись на север вдоль западного берега реки Оскол к северо-западу от Новомлынска (к северо-востоку от Двуречной). Министерство обороны России заявило 28 и 31 января, что российские войска недавно захватили Двуречную, а российский военный блогер заявил 31 января, что российские войска захватили Новомлынск. Однако ISW не обнаружил подтверждения этим заявлениям», — прокомментировали ситуацию в Институте изучения войны.

Купянское направление становится приоритетным для врага

В сводке ISW отметили, что оккупанты используют на Купянском направлении механизированные атаки.

«Командир украинского батальона беспилотников, действующего на Купянском направлении, заявил 28 января, что украинские силы отразили четыре механизированные атаки неуказанного эшелона только с 22 января. Российское военное командование исторически выделяло бронетехнику в приоритетные районы линии фронта, и усиленная механизированная активность может указывать на то, что Купянское направление становится приоритетным сектором для российских сил«, — пришли к выводу аналитики.

По их данным, усилия по расширению выступа на севере от Купянска возглавляют подразделения шестой общевойсковой армии РФ.

Оккупанты, «вероятно, хорошо отдохнули» и готовы окружать Купянск

«Темп российских наступательных операций вдоль этого сектора фронта был в целом намного ниже, чем в других местах на востоке Украины на протяжении большей части 2024 года, и российские подразделения в этом районе, вероятно, хорошо отдохнули и готовы начать многомесячную кампанию по окружению Купянска«, — считают в ISW.

При этом аналитики отметили, что у оккупантов нет значительных свободных резервов, которые они могли бы направить для усиления этого наступления. Однако «российское военное командование может быть готово перебросить передовые подразделения с другого сектора линии фронта, чтобы использовать любые существенные тактические достижения в районе Двуречной-Купянска».

Помимо событий в районе Двуречной, Институт изучения войны напомнил о действиях первой гвардейской танковой армии РФ на востоке и юге от города.

«Подразделения российской 1-й гвардейской танковой армии (ГТА) (Московский военный округ (МВО) также участвуют в окружении Купянска и пытаются продвинуться к востоку от Купянска и расширить российский выступ к югу от Купянска в районе Кругляковки, вероятно, для того, чтобы подготовиться к наступлению к югу от Купянска, пересечь реку Оскол и оказать давление на Боровую», — считают в ISW.

При этом аналитики отметили: река Оскол, скорее всего, продолжит сдерживать наступление ВС РФ на запад от Кругляковки.

«Неясно, смогут ли подразделения 1-й ГТА предпринять две одновременные оперативные попытки наступления на Боровую и форсирования реки Оскол для поддержки усилий России по охвату Купянска», — прокомментировали аналитики.