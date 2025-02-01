ISW: ЗС РФ готові розпочати на Харківщині багатомісячну наступальну кампанію

Інститут вивчення війни (ISW) дійшов висновку, що Куп’янський напрямок стає пріоритетним для окупантів. Аналітики вважають, що ЗС РФ готові взятися за оточення Куп’янська.

Війська РФ розширюють виступ на північ від Куп’янська

“Російські війська розширюють свій виступ на північ від Куп’янська в рамках довгострокових оперативних зусиль щодо витіснення українських військ зі східного (лівого) берега річки Оскіл”, – поінформували в актуальному зведенні Інституту вивчення війни.

Аналітики нагадали, що діяльність російського угруповання на лінії Куп’янськ – Борова – Лиман активізувалася восени 2024 року – після відносного затишшя в середині року. А першу (рахуючи із зими 2023/2024 років) масштабну механізовану атаку Сили оборони відбили в районі Піщаного наприкінці вересня 2024-го.

“Російські війська нещодавно посилили наступальні операції на північ від Куп’янська, особливо в районі Дворічної, в рамках цієї ширшої інтенсифікації на Куп’янському, Борівському та Лиманському напрямах. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 та 31 січня, показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися на північ від Дворічної (на північ від Куп’янська та на західному, правому, березі річки Оскіл), просунулися на південній околиці Западного (на південний захід від Дворічної) та просунулися на північ вздовж західного берега річки Оскіл на північний захід від Новомлинська (на північний схід від Дворічної). Міністерство оборони Росії заявило 28 та 31 січня, що російські війська нещодавно захопили Дворічну, а російський військовий блогер заявив 31 січня, що російські війська захопили Новомлинськ. Однак ISW не виявив підтвердження цим заявам”, – прокоментували ситуацію в Інституті вивчення війни.

Куп’янський напрямок стає пріоритетним для ворога

У зведенні ISW зазначили, що окупанти використовують на Куп’янському напрямку механізовані атаки.

“Командир українського батальйону безпілотників, який діє на Куп’янському напрямку, заявив 28 січня, що українські сили відбили чотири механізовані атаки невказаного ешелону тільки з 22 січня. Російське військове командування історично виділяло бронетехніку в пріоритетні райони лінії фронту, й посилена механізована активність може вказувати що Куп’янський напрямок стає пріоритетним сектором для російських сил“, – дійшли висновку аналітики.

За їхніми даними, зусилля щодо розширення виступу на півночі від Куп’янська очолюють підрозділи шостої загальновійськової армії РФ.

Окупанти, “ймовірно, добре відпочили” та готові оточувати Куп’янськ

“Темп російських наступальних операцій уздовж цього сектору фронту був загалом набагато нижчим, ніж в інших місцях на сході України протягом більшої частини 2024 року, і російські підрозділи в цьому районі, ймовірно, добре відпочили та готові розпочати багатомісячну кампанію з оточення Куп’янська“, – вважають в ISW.

При цьому аналітики зазначили, що окупанти не мають значних вільних резервів, які вони могли б направити для підсилення цього наступу. Однак “російське військове командування може бути готове перекинути передові підрозділи з іншого сектора лінії фронту, щоб використати будь-які суттєві тактичні досягнення в районі Дворічної-Куп’янська”.

Крім подій у районі Дворічної, Інститут вивчення війни нагадав про дії першої гвардійської танкової армії РФ на сході та півдні від міста.

“Підрозділи російської 1-ї гвардійської танкової армії (ГТА) (Московський військовий округ (МВО) також беруть участь в оточенні Куп’янська та намагаються просунутися на схід від Куп’янська й розширити російський виступ на південь від Куп’янська в районі Кругляківки, ймовірно, для того, щоб підготуватися до наступу на південь від Куп’янська, перетнути річку Оскіл і чинити тиск на Борову”, – вважають в ISW.

При цьому аналітики зазначили: річка Оскіл, швидше за все, продовжуватиме стримувати наступ ЗС РФ на захід від Кругляківки.

“Неясно, чи зможуть підрозділи 1-ї ГТА зробити дві одночасні оперативні спроби наступу на Борову та форсування річки Оскіл для підтримки зусиль Росії щодо охоплення Куп’янська”, – прокоментували аналітики.