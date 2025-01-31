Росіяни знову захопили звільнене раніше село на Харківщині – DeepState

Росіяни знову взяли під контроль Новомлинськ у Харківській області, повідомляє моніторинговий канал DeepState.

На початку грудня 2024 року українські захисники зачистили один із російських плацдармів, що був у селі Новомлинськ. Потім вони зосередилися на другий плацдарм біля Масютівки, що просунувся дотепер аж до Дворічної, яку росіяни поступово захоплюють.

Зайняття села Новомлинськ сталося близько декількох тижнів тому. За словами DeepState, командування ЗСУ не надали тому, що сталося великого значення.

«Зайнявши Новомлинськ, росіяни постійно збільшують кількість піхоти в населеному пункті, виставляють засоби ураження та укріплюють територію. Чим далі, тим більш важче буде ліквідувати цей плацдарм, адже тепер окупанти враховують попередні помилки. Одночасно з цим не кращою стає ситуація навколо Дворічної», – зазначили в DeepState.