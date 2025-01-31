Россияне снова захватили освобожденное ранее село на Харьковщине – DeepState
Россияне снова взяли под контроль Новомлынск в Харьковской области, сообщает мониторинговый канал DeepState.
В начале декабря 2024 года украинские защитники зачистили один из российских плацдармов в селе Новомлынск. Затем они переключились на второй плацдарм возле Масютовки, продвинувшийся до самой Двуречной, которую россияне постепенно захватывают.
Захват села Новомлынск произошел около нескольких недель назад. По словам DeepState, командование ВСУ не придали случившемуся большого значения.
«Заняв Новомлынск, россияне постоянно увеличивают количество пехоты в населенном пункте, выставляют средства поражения и укрепляют территорию. Чем дальше, тем труднее будет ликвидировать этот плацдарм, ведь теперь оккупанты учитывают предыдущие ошибки. Одновременно с этим не лучше становится ситуация вокруг Двуречной», — отметили в DeepState.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: DeepState, окупація, россияне, село, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 31 января 2025 в 17:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне снова взяли под контроль Новомлынск в Харьковской области, сообщает мониторинговый канал DeepState.".