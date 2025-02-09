Сбрасывал авиабомбы и десять раз атаковал позиции СОУ: где наступал враг – ГШ

В утренней сводке за 9 февраля Генштаб ВСУ проинформировал о том, где СОУ отбивали атаки россиян, а также, какие населенные пункты оказались под ударами РФ.

На Харьковском направлении зафиксировали два боя в районе Волчанска. ВСУ отбили атаки врага, уточнили в Генштабе. На Купянском – количество боев возросло до восьми.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Загрызово и Петропавловка», – пишут в ГШ.

Также враг сбросил авиабомбы на Великие Проходы и Липцы.

По данным Генштаба, потери ВС РФ на сегодняшний день таковы: