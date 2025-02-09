Сбрасывал авиабомбы и десять раз атаковал позиции СОУ: где наступал враг – ГШ
В утренней сводке за 9 февраля Генштаб ВСУ проинформировал о том, где СОУ отбивали атаки россиян, а также, какие населенные пункты оказались под ударами РФ.
На Харьковском направлении зафиксировали два боя в районе Волчанска. ВСУ отбили атаки врага, уточнили в Генштабе. На Купянском – количество боев возросло до восьми.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Загрызово и Петропавловка», – пишут в ГШ.
Также враг сбросил авиабомбы на Великие Проходы и Липцы.
По данным Генштаба, потери ВС РФ на сегодняшний день таковы:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, ВСУ, генштаб, фронт;
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- • Дата публикации материала: 9 февраля 2025 в 08:13;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке за 9 февраля Генштаб ВСУ проинформировал о том, где СОУ отбивали атаки россиян, а также, какие населенные пункты оказались под ударами РФ.".