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Сбрасывал авиабомбы и десять раз атаковал позиции СОУ: где наступал враг – ГШ

Украина 08:13   09.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Сбрасывал авиабомбы и десять раз атаковал позиции СОУ: где наступал враг – ГШ

В утренней сводке за 9 февраля Генштаб ВСУ проинформировал о том, где СОУ отбивали атаки россиян, а также, какие населенные пункты оказались под ударами РФ.

На Харьковском направлении зафиксировали два боя в районе Волчанска. ВСУ отбили атаки врага, уточнили в Генштабе. На Купянском – количество боев возросло до восьми.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Загрызово и Петропавловка», – пишут в ГШ.

Также враг сбросил авиабомбы на Великие Проходы и Липцы.

По данным Генштаба, потери ВС РФ на сегодняшний день таковы:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 9 февраля 2025 в 08:13;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке за 9 февраля Генштаб ВСУ проинформировал о том, где СОУ отбивали атаки россиян, а также, какие населенные пункты оказались под ударами РФ.".