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Почти сотню военных РФ ликвидировали ВСУ на севере Харьковщины за сутки

Украина 11:05   09.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Почти сотню военных РФ ликвидировали ВСУ на севере Харьковщины за сутки Фото: Генштаб ВСУ

Ситуация на севере области обстается тяжелой, но контролируемой, констатировали в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки наши войска отбили две атаки противника в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 2 авиаудара с применением 4 КАБ, 84 удара дронами-камикадзе, а также совершили 560 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов», – пишут СОУ.

В течение суток украинские военные ликвидировали 92 военных ВС РФ: убитых 31, раненых – 61. Кроме того, ВСУ уничтожили 71 единицу вооружения и военной техники врага, в частности: две артсистемы, 17 авто, 36 БпЛА, а также 71 укрытие и четыре места для хранения боеприпасов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 9 февраля 2025 в 11:05;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на севере области обстается тяжелой, но контролируемой, констатировали в ОТГВ «Харьков».".