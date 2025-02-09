Почти сотню военных РФ ликвидировали ВСУ на севере Харьковщины за сутки
Фото: Генштаб ВСУ
Ситуация на севере области обстается тяжелой, но контролируемой, констатировали в ОТГВ «Харьков».
«За прошедшие сутки наши войска отбили две атаки противника в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 2 авиаудара с применением 4 КАБ, 84 удара дронами-камикадзе, а также совершили 560 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов», – пишут СОУ.
В течение суток украинские военные ликвидировали 92 военных ВС РФ: убитых 31, раненых – 61. Кроме того, ВСУ уничтожили 71 единицу вооружения и военной техники врага, в частности: две артсистемы, 17 авто, 36 БпЛА, а также 71 укрытие и четыре места для хранения боеприпасов.
Читайте также: Сбрасывал авиабомбы и десять раз атаковал позиции СОУ: где наступал враг – ГШ
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: ВСУ, ОТГВ "Харьков", СОУ, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Почти сотню военных РФ ликвидировали ВСУ на севере Харьковщины за сутки»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 февраля 2025 в 11:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на севере области обстается тяжелой, но контролируемой, констатировали в ОТГВ «Харьков».".