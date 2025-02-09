Почти сотню военных РФ ликвидировали ВСУ на севере Харьковщины за сутки

Ситуация на севере области обстается тяжелой, но контролируемой, констатировали в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки наши войска отбили две атаки противника в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 2 авиаудара с применением 4 КАБ, 84 удара дронами-камикадзе, а также совершили 560 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов», – пишут СОУ.

В течение суток украинские военные ликвидировали 92 военных ВС РФ: убитых 31, раненых – 61. Кроме того, ВСУ уничтожили 71 единицу вооружения и военной техники врага, в частности: две артсистемы, 17 авто, 36 БпЛА, а также 71 укрытие и четыре места для хранения боеприпасов.