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На Харківському напрямку триває бій – дані Генштабу на 16:00

Україна 17:15   09.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Харківському напрямку триває бій – дані Генштабу на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на фронті 9 лютого станом на 16:00, а також про те, де точилися бої на Харківщині, повідомили у Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку протягом дня українські захисники відбили одну атаку росіян у районі Вовчанська. Ще один бій триває. На Куп’янському – ворог атакував чотири рази біля Богуславки, Загризового та Петропавлівки.

Також вдень ЗС РФ скинули авіабомби на Тимофіївку, Клинову-Новоселівку та Відродженівське.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2025 в 17:15;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті 9 лютого станом на 16:00, а також про те, де точилися бої на Харківщині, повідомили у Генштабі ЗСУ.".