На Харківському напрямку триває бій – дані Генштабу на 16:00

Про ситуацію на фронті 9 лютого станом на 16:00, а також про те, де точилися бої на Харківщині, повідомили у Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку протягом дня українські захисники відбили одну атаку росіян у районі Вовчанська. Ще один бій триває. На Куп’янському – ворог атакував чотири рази біля Богуславки, Загризового та Петропавлівки.

Також вдень ЗС РФ скинули авіабомби на Тимофіївку, Клинову-Новоселівку та Відродженівське.