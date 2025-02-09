На Харківському напрямку триває бій – дані Генштабу на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ситуацію на фронті 9 лютого станом на 16:00, а також про те, де точилися бої на Харківщині, повідомили у Генштабі ЗСУ.
На Харківському напрямку протягом дня українські захисники відбили одну атаку росіян у районі Вовчанська. Ще один бій триває. На Куп’янському – ворог атакував чотири рази біля Богуславки, Загризового та Петропавлівки.
Також вдень ЗС РФ скинули авіабомби на Тимофіївку, Клинову-Новоселівку та Відродженівське.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2025 в 17:15;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті 9 лютого станом на 16:00, а також про те, де точилися бої на Харківщині, повідомили у Генштабі ЗСУ.".