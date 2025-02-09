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Вечірня пожежа на Салтівці: у вогні постраждала жінка – подробиці від ДСНС

Події 07:58   09.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вечірня пожежа на Салтівці: у вогні постраждала жінка – подробиці від ДСНС

За даними пресслужби ГУ ДСНС України у Харківській області, протягом доби в регіоні було 13 пожеж.

В одній із пожеж загинув 67-річний чоловік. Як уточнили рятувальники, загоряння відбулося напередодні близько 06:48 в Ізюмі. У місті спалахнув приватний будинок, після чого вогонь охопив домашні речі та ліжко.

“Вогнеборці ліквідували вогонь о 07:32. Працювало 2 оперативних відділення ДСНС на автоцистернах у складі 13 чоловік особового складу. За попередніми даними причиною виникнення загоряння стала необережність під час паління“, – зазначили в ДСНС.

Ще одна побутова пожежа виникла напередодні увечері вже у Харкові. Горіла багатоповерхівка на вулиці Валентинівській у Салтівському районі.

“У кімнаті квартири на першому поверсі горіли домашні речі на площі 8 м кв. На пожежі постраждала жінка 1976 р.н. З опіками обличчя, рук та ніг її госпіталізовано до лікарні. До ліквідації пожежі було залучено 2 відділення рятувальників. Попередня причина пожежі — коротке замикання електропроводки”, – додали рятувальники.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2025 в 07:58;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними пресслужби ГУ ДСНС України у Харківській області, протягом доби в регіоні було 13 пожеж.".