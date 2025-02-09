Вечірня пожежа на Салтівці: у вогні постраждала жінка – подробиці від ДСНС
За даними пресслужби ГУ ДСНС України у Харківській області, протягом доби в регіоні було 13 пожеж.
В одній із пожеж загинув 67-річний чоловік. Як уточнили рятувальники, загоряння відбулося напередодні близько 06:48 в Ізюмі. У місті спалахнув приватний будинок, після чого вогонь охопив домашні речі та ліжко.
“Вогнеборці ліквідували вогонь о 07:32. Працювало 2 оперативних відділення ДСНС на автоцистернах у складі 13 чоловік особового складу. За попередніми даними причиною виникнення загоряння стала необережність під час паління“, – зазначили в ДСНС.
Ще одна побутова пожежа виникла напередодні увечері вже у Харкові. Горіла багатоповерхівка на вулиці Валентинівській у Салтівському районі.
“У кімнаті квартири на першому поверсі горіли домашні речі на площі 8 м кв. На пожежі постраждала жінка 1976 р.н. З опіками обличчя, рук та ніг її госпіталізовано до лікарні. До ліквідації пожежі було залучено 2 відділення рятувальників. Попередня причина пожежі — коротке замикання електропроводки”, – додали рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2025 в 07:58;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними пресслужби ГУ ДСНС України у Харківській області, протягом доби в регіоні було 13 пожеж.".