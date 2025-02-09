Вечерний пожар на Салтовке: в огне пострадала женщина – подробности от ГСЧС
По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение суток в регионы было 13 пожаров.
В одном из пожаров погиб 67-летний мужчина. Как уточнили спасатели, возгорание произошло накануне около 06:48 в Изюме. В городе загорелся частный дом, после чего огонь охватил домашние вещи и кровать.
«Пожарные ликвидировали огонь в 07:32. Работало 2 оперативных отделения ГСЧС на автоцистернах в составе 13 человек личного состава. По предварительным данным причиной возникновения возгорания стала неосторожность во время курения», – отметили в ГСЧС.
Еще один бытовой пожар возник накануне вечером уже в Харькове. Горела многоэтажка на улице Валентиновской в Салтовском районе.
«В комнате на первом этаже горели домашние вещи на площади 8 м. кв. В пожаре пострадала женщина 1976 г.р. С ожогами лица, рук и ног она госпитализирована в больницу. К ликвидации пожара были привлечены 2 отделения спасателей. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки», – уточнили спасатели.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, пожарные, пожары, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 февраля 2025 в 07:58;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение суток в регионы было 13 пожаров.".