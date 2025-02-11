Генштаб: чотири бої було на Харківському напрямку, дев’ять – на Куп’янському
Про бої, які зафіксували на Харківщині протягом доби, поінформував у ранковому зведенні за 11 лютого Генштаб ЗСУ.
На півночі Харківщини було чотири бої біля Вовчанська. На Куп’янському напрямку окупанти намагалися наступати дев’ять разів.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового”, – пишуть у Генштабі.
Із авіації росіяни атакували такі населені пункти області: Приколотне, Великий Бурлук та Шевченкове.
Також у ГШ оновили інформацію щодо втрат ворога:
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2025 в 08:32;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої, які зафіксували на Харківщині протягом доби, поінформував у ранковому зведенні за 11 лютого Генштаб ЗСУ.".