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Генштаб: чотири бої було на Харківському напрямку, дев’ять – на Куп’янському

Україна 08:32   11.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: чотири бої було на Харківському напрямку, дев’ять – на Куп’янському

Про бої, які зафіксували на Харківщині протягом доби, поінформував у ранковому зведенні за 11 лютого Генштаб ЗСУ.

На півночі Харківщини було чотири бої біля Вовчанська. На Куп’янському напрямку окупанти намагалися наступати дев’ять разів.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового”, – пишуть у Генштабі.

Із авіації росіяни атакували такі населені пункти області: Приколотне, Великий Бурлук та Шевченкове.

Також у ГШ оновили інформацію щодо втрат ворога:

Читайте також: РФ заявила про просування у Вовчанську та на Куп’янщині: чи так це –дані ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2025 в 08:32;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої, які зафіксували на Харківщині протягом доби, поінформував у ранковому зведенні за 11 лютого Генштаб ЗСУ.".