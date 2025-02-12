«Мали масований удар». Харківщину за добу атакували 30 БпЛА та 16 КАБів

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону відзначив, що цієї доби ворог масовано атакував Харківщину.

«За добу ми мали масований удар – це майже 30 ворожих БпЛА, з них 23 було збито та 16 КАБів. За останні два місяці такої великої кількості ми ще не мали», – сказав Синєгубов.

Він зазначив, що ЗС РФ били виключно по цивільній інфраструктурі.

«До початку Курської операції ми мали на добу близько 60 ударів КАБами по населених пунктах. З початком Курської операції ми, в середньому, мали п’ять-шість ударів. Тому 16 КАБів за добу, сім по одному населеному пункту – це досить істотна зміна», – заявив голова ХОВА.

Він також повідомив про стан постраждалих внаслідок удару по Золочеву 11 лютого.

«Три людини ще перебувають у лікарні. Стан середньої тяжкості. Усім іншим надана допомога на місці», – розповів Синєгубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”