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«Мали масований удар». Харківщину за добу атакували 30 БпЛА та 16 КАБів

Події 15:29   12.02.2025
Вікторія Яковенко
«Мали масований удар». Харківщину за добу атакували 30 БпЛА та 16 КАБів Скриншот

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону відзначив, що цієї доби ворог масовано атакував Харківщину.

«За добу ми мали масований удар – це майже 30 ворожих БпЛА, з них 23 було збито та 16 КАБів. За останні два місяці такої великої кількості ми ще не мали», – сказав Синєгубов.

Він зазначив, що ЗС РФ били виключно по цивільній інфраструктурі.

«До початку Курської операції ми мали на добу близько 60 ударів КАБами по населених пунктах. З початком Курської операції ми, в середньому, мали п’ять-шість ударів. Тому 16 КАБів за добу, сім по одному населеному пункту – це досить істотна зміна», – заявив голова ХОВА.

Він також повідомив про стан постраждалих внаслідок удару по Золочеву 11 лютого.

«Три людини ще перебувають у лікарні. Стан середньої тяжкості. Усім іншим надана допомога на місці», – розповів Синєгубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2025 в 15:29;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону відзначив, що цієї доби ворог масовано атакував Харківщину.".