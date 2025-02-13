Live
  • Чт 13.02.2025
  • Харьков  -5°С
  • USD 41.79
  • EUR 43.36

Контратаки ВСУ около Липцев и Волчанска: что о них известно, рассказали в ISW

Украина 07:29   13.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Контратаки ВСУ около Липцев и Волчанска: что о них известно, рассказали в ISW

Бои на Харьковском, Купянском и Боровском направлении прокомментировали в Институте изучения войны (ISW).

На севере Харьковщины россияне наступать не пытались, однако инициативу стремятся перехватить украинские защитники.

«Российские источники утверждали, что 11 и 12 февраля украинские силы контратаковали вблизи Липцев (к северу от Харькова) и Волчанска (к северо-востоку от Харькова)», – отметили в ISW.

Осталась без изменений и ситуация на Купянщине. Хотя ВС РФ пытались атаковать позиции ВСУ, продвинуться они так и не смогли.

«Российские войска продолжали наземные атаки к северу от Купянска в районе Кондрашовки и к востоку от Купянска в районе Петропавловки 11 и 12 февраля», – уточнили аналитики.

Единственное незначительное продвижение за последнее время в Институте изучения войны зафиксировали лишь на Боровском направлении.

«Геолокационные кадры, опубликованные 12 февраля, показывают, что российские силы недавно продвинулись в южной Макеевке (юго-восточнее Боровой)», – добавили в ISW.

Читайте также: Почти 400 обстрелов Харьковщины с начала года: Синегубов сообщил о разрушениях

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 13 февраля: как прошла ночь
Новости Харькова — главное за 13 февраля: как прошла ночь
13.02.2025, 08:31
Сегодня 13 февраля: какой праздник и день в истории
Сегодня 13 февраля: какой праздник и день в истории
13.02.2025, 06:00
Терехов ответил, что чувствуют харьковчане во время морозов
Терехов ответил, что чувствуют харьковчане во время морозов
12.02.2025, 11:05
Контратаки ВСУ около Липцев и Волчанска: что о них известно, рассказали в ISW
Контратаки ВСУ около Липцев и Волчанска: что о них известно, рассказали в ISW
13.02.2025, 07:29
Земля из Москвы и Санкт-Петербурга: в Харькове больше нет аллеи памяти (фото)
Земля из Москвы и Санкт-Петербурга: в Харькове больше нет аллеи памяти (фото)
12.02.2025, 19:39
На севере области – затишье, на Купянском направлении ВСУ отбили восемь атак
На севере области – затишье, на Купянском направлении ВСУ отбили восемь атак
13.02.2025, 08:29

Новости по теме:

07:30
ISW: россияне продвинулись на Боровском направлении – что на других участках
07:52
РФ заявила о продвижении в Волчанске и на Купянщине: так ли это – данные ISW
07:24
Контрнаступление на Харьковщине: в ISW заявили о продвижении ВСУ в Волчанске
07:32
ISW: РФ прорвалась на Купянском направлении, что на других участках фронта
07:11
ISW: россияне продвинулись в направлении Боровой, что на Купянщине

Вы читали новость: «Контратаки ВСУ около Липцев и Волчанска: что о них известно, рассказали в ISW»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2025 в 07:29;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бои на Харьковском, Купянском и Боровском направлении прокомментировали в Институте изучения войны (ISW).".