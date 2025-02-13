Контратаки ВСУ около Липцев и Волчанска: что о них известно, рассказали в ISW
Бои на Харьковском, Купянском и Боровском направлении прокомментировали в Институте изучения войны (ISW).
На севере Харьковщины россияне наступать не пытались, однако инициативу стремятся перехватить украинские защитники.
«Российские источники утверждали, что 11 и 12 февраля украинские силы контратаковали вблизи Липцев (к северу от Харькова) и Волчанска (к северо-востоку от Харькова)», – отметили в ISW.
Осталась без изменений и ситуация на Купянщине. Хотя ВС РФ пытались атаковать позиции ВСУ, продвинуться они так и не смогли.
«Российские войска продолжали наземные атаки к северу от Купянска в районе Кондрашовки и к востоку от Купянска в районе Петропавловки 11 и 12 февраля», – уточнили аналитики.
Единственное незначительное продвижение за последнее время в Институте изучения войны зафиксировали лишь на Боровском направлении.
«Геолокационные кадры, опубликованные 12 февраля, показывают, что российские силы недавно продвинулись в южной Макеевке (юго-восточнее Боровой)», – добавили в ISW.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, институт изучения войны, обстрелы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2025 в 07:29;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бои на Харьковском, Купянском и Боровском направлении прокомментировали в Институте изучения войны (ISW).".