На севере области – затишье, на Купянском направлении ВСУ отбили восемь атак

О боях на Харьковщине рассказали в утренней сводке за 13 февраля в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении враг не пытался наступать, пишут в Генштабе. Тем временем на Купянском – Силы обороны отбили восемь штурмов россиян.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника по направлениям населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка, Степная Новоселовка, Новоосиново, Песчаное, Лозовая и Загрызово», – написали в Генштабе.

Также ВС РФ выпустили авиабомбы по Тимофеевке.

Потери врага на данный момент таковы: