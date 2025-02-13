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На севере области – затишье, на Купянском направлении ВСУ отбили восемь атак

Украина 08:29   13.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
На севере области – затишье, на Купянском направлении ВСУ отбили восемь атак

О боях на Харьковщине рассказали в утренней сводке за 13 февраля в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении враг не пытался наступать, пишут в Генштабе. Тем временем на Купянском – Силы обороны отбили восемь штурмов россиян.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника по направлениям населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка, Степная Новоселовка, Новоосиново, Песчаное, Лозовая и Загрызово», – написали в Генштабе.

Также ВС РФ выпустили авиабомбы по Тимофеевке.

Потери врага на данный момент таковы:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2025 в 08:29;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковщине рассказали в утренней сводке за 13 февраля в Генштабе ВСУ.".