На севере области – затишье, на Купянском направлении ВСУ отбили восемь атак
О боях на Харьковщине рассказали в утренней сводке за 13 февраля в Генштабе ВСУ.
На Харьковском направлении враг не пытался наступать, пишут в Генштабе. Тем временем на Купянском – Силы обороны отбили восемь штурмов россиян.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника по направлениям населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка, Степная Новоселовка, Новоосиново, Песчаное, Лозовая и Загрызово», – написали в Генштабе.
Также ВС РФ выпустили авиабомбы по Тимофеевке.
Потери врага на данный момент таковы:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, ВСУ, генштаб, рф;
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2025 в 08:29;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковщине рассказали в утренней сводке за 13 февраля в Генштабе ВСУ.".