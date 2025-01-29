Нова програма для переселенців запрацювала на Харківщині: подробиці

На Харківщині ВПО відтепер можуть отримати субсидію на оренду житла. Як її отримати, повідомили у ХОВА.

Зокрема, новий вид субсидії для переселенців передбачає часткову або повну оплату за оренду житла. Термін реалізації експериментального проєкту – два роки, зазначили у ХОВА.

Скористатися програмою можуть внутрішні переселенці, які відповідають таким критеріям:

🔹 ВПО, які перемістилися до будь-якого регіону, що перебуває під контролем України, і не мають у власності житла на цих територіях із загальною площею понад 13,65 м2 на кожного члена сім’ї;

🔹 родини ВПО, житло яких знищено/ пошкоджено і непридатне для проживання;

родини, які витрачають на оренду житла понад 20% сукупного доходу;

🔹 ВПО, які не отримують допомогу на проживання;

🔹 ВПО, які не є учасниками програми «Прихисток».

«Розмір субсидії на оренду розраховуватиметься індивідуально для кожної сім’ї ВПО. На розмір впливатимуть рівень доходу родини, кількість членів сімʼї та вартість оренди житла. Новий механізм враховує, що вартість оренди суттєво відрізняється не тільки у різних регіонах, а також у великих містах і невеличких селах», – додали у ХОВА.

Крім того, загальна площа житлового приміщення не може перевищувати 130 кв. м для квартир у багатоквартирному будинку та 230 кв. м для індивідуальних будинків.

Подати заявку можна:

🔹 до органів Пенсійного фонду України;

🔹 до Центрів надання адміністративних послуг;

🔹 до уповноважених банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соцстрахуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ;

🔹 в електронній формі за допомогою засобів Соціального вебпорталу електронних послуг Мінсоцполітики.