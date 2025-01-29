Новая программа для переселенцев заработала на Харьковщине: подробности
На Харьковщине ВПЛ отныне могут получить субсидию на аренду жилья. Как его получить, сообщили в ХОВА.
В частности новый вид субсидии для переселенцев предусматривает частичную или полную оплату за аренду жилья. Срок реализации экспериментального проекта – два года, отметили в ХОВА.
Воспользоваться программой могут внутренние переселенцы, отвечающие следующим критериям:
🔹 ВПЛ, переместившиеся в любой регион, находящийся под контролем Украины, и не имеющие в собственности жилья на этих территориях с общей площадью свыше 13,65 м2 на каждого члена семьи;
🔹 семьи ВПЛ, жилье которых уничтожено/ повреждено и непригодно для проживания;
🔹 семьи, тратящие на аренду жилья более 20% совокупного дохода;
🔹 ВПЛ, не получающие пособие на жительство;
🔹 ВПЛ, которые не являются участниками программы «Прихисток».
«Размер субсидии на аренду будет рассчитываться индивидуально для каждой семьи ВПЛ. На размер влияют уровень дохода семьи, количество членов семьи и стоимость аренды жилья. Новый механизм учитывает, что стоимость аренды существенно отличается не только в разных регионах, а также в крупных городах и небольших селах», – добавили в ХОВА.
Кроме того, общая площадь жилого помещения не может превышать 130 кв. м для квартир в многоквартирном доме и 230 кв. м для индивидуальных домов.
Подать заявку можно:
🔹 в органы Пенсионного фонда Украины;
🔹 в Центры предоставления административных услуг;
🔹 в уполномоченные банки, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи, выплат по общеобязательному государственному соцстрахованию и заработной платы работникам бюджетных учреждений;
🔹 в электронной форме посредством средств Социального веб-портала электронных услуг Минсоцполитики.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: впл, переселенцы, субсидия, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 29 января 2025 в 11:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине ВПЛ отныне могут получить субсидию на аренду жилья. Как его получить, сообщили в ХОВА.".