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Новая программа для переселенцев заработала на Харьковщине: подробности

Общество 11:49   29.01.2025
Виктория Яковенко
Новая программа для переселенцев заработала на Харьковщине: подробности Фото: social.te.gov.ua

На Харьковщине ВПЛ отныне могут получить субсидию на аренду жилья. Как его получить, сообщили в ХОВА.

В частности новый вид субсидии для переселенцев предусматривает частичную или полную оплату за аренду жилья. Срок реализации экспериментального проекта – два года, отметили в ХОВА.

Воспользоваться программой могут внутренние переселенцы, отвечающие следующим критериям:

🔹 ВПЛ, переместившиеся в любой регион, находящийся под контролем Украины, и не имеющие в собственности жилья на этих территориях с общей площадью свыше 13,65 м2 на каждого члена семьи;

🔹 семьи ВПЛ, жилье которых уничтожено/ повреждено и непригодно для проживания;

🔹 семьи, тратящие на аренду жилья более 20% совокупного дохода;

🔹 ВПЛ, не получающие пособие на жительство;

🔹 ВПЛ, которые не являются участниками программы «Прихисток».

«Размер субсидии на аренду будет рассчитываться индивидуально для каждой семьи ВПЛ. На размер влияют уровень дохода семьи, количество членов семьи и стоимость аренды жилья. Новый механизм учитывает, что стоимость аренды существенно отличается не только в разных регионах, а также в крупных городах и небольших селах», – добавили в ХОВА.

Кроме того, общая площадь жилого помещения не может превышать 130 кв. м для квартир в многоквартирном доме и 230 кв. м для индивидуальных домов.

Подать заявку можно:

🔹 в органы Пенсионного фонда Украины;

🔹 в Центры предоставления административных услуг;

🔹 в уполномоченные банки, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи, выплат по общеобязательному государственному соцстрахованию и заработной платы работникам бюджетных учреждений;

🔹 в электронной форме посредством средств Социального веб-портала электронных услуг Минсоцполитики.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 января 2025 в 11:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине ВПЛ отныне могут получить субсидию на аренду жилья. Как его получить, сообщили в ХОВА.".