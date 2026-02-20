Прокуратура: вранці по Харкову прилетів “Іскандер” (фото)

Харківська обласна прокуратура нагадала, що вибух пролунав 20 лютого близько 05:10.

Росіяни вдарили ракетою по Слобідському району. Внаслідок “прильотів” є руйнування.

“Пошкоджено адміністративну будівлю, автомобілі, вибито вікна у житлових будинках”, – уточнили в прокуратурі.

За попередніми даними, росіяни запустили по місту ракету типу “Іскандер-М”.

