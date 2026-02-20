Прокуратура: вранці по Харкову прилетів “Іскандер” (фото)
Харківська обласна прокуратура нагадала, що вибух пролунав 20 лютого близько 05:10.
Росіяни вдарили ракетою по Слобідському району. Внаслідок “прильотів” є руйнування.
“Пошкоджено адміністративну будівлю, автомобілі, вибито вікна у житлових будинках”, – уточнили в прокуратурі.
За попередніми даними, росіяни запустили по місту ракету типу “Іскандер-М”.
Нагадаємо, 20 лютого, росіяни обстріляли Харків. Вибух пролунав уранці у Слобідському районі. За інформацією Ситуаційного центру, внаслідок удару вибиті вікна у кількох багатоповерхівках, написав міський голова Ігор Терехов. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: окупанти вдарили по Харкову ракетою. На місці удару спалахнули два авто. Інформація щодо постраждалих не надходила, додав Синєгубов.
