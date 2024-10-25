Голова Харківської облпрокуратури написав заяву про звільнення – генпрокурор
Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що п’ять керівників обласних прокуратур, серед яких і Харківської, та керівник однієї зі спеціалізованих прокуратур у сфері оборони написали заяви про звільнення.
«П’ять керівників обласних прокуратур і керівник однієї зі спеціалізованих прокуратур у сфері оборони написали заяви про звільнення з посад. Це керівники Запорізької, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Черкаської обласних прокуратур та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Всі вони отримували підвищені пенсії у зв’язку з вислугою років, призначені за рішенням суду», – повідомив Костін.
Наразі триває службове розслідування щодо правомірності набуття прокурорами статусу особи з інвалідністю та нарахування прокурорам пенсійних виплат.
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- Категорії: Політика, Україна, Харків; Теги: Александр Фильчаков, генпрокурор, костин, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2024 в 20:23;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що п’ять керівників обласних прокуратур, серед яких і Харківської, написали заяви про звільнення.".