Штрафы ТЦК: более 1000 дел открыли с начала года на Харьковщине
Инфографика ресурса «Опендатабот»
В Харьковской области с начала 2025 года открыли 1030 производств из-за неуплаченных штрафов от территориальных центров комплектования.
Всего по стране таких дел открыто более 17 тысяч, сообщает ресурс «Опендатабот».
В среднем ежемесячно появляются 4,7 тысячи новых штрафов, отметили аналитики.
Больше всего дел открыто в Киеве — 1 992. Далее следуют Днепропетровщина — 1 946 и Сумщина — 1 722. В Одесской области — 1310 производств, в Полтавской — 1193. Харьковщина — на шестом месте.
«Зачастую производство открывают в отношении мужчин в возрасте 25–35 лет — 43,8%. Это почти половина всех дел. Еще почти 39% — на мужчин в возрасте 36-45 лет. В то же время только 22 производства (0,1%) открыты в отношении женщин», — уточнили аналитики.
Читайте также: Размер пенсий в Украине: Харьковщина не вошла в первую пятерку (графика)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: аналитика, дела, Опендатабот, тцк, харьковщина, штраф;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Штрафы ТЦК: более 1000 дел открыли с начала года на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 апреля 2025 в 15:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области с начала 2025 года открыли 1030 производств из-за неуплаченных штрафов от территориальных центров комплектования.".