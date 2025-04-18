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Штрафы ТЦК: более 1000 дел открыли с начала года на Харьковщине

Общество 15:23   18.04.2025
Виктория Яковенко
Штрафы ТЦК: более 1000 дел открыли с начала года на Харьковщине Инфографика ресурса «Опендатабот»

В Харьковской области с начала 2025 года открыли 1030 производств из-за неуплаченных штрафов от территориальных центров комплектования.

Всего по стране таких дел открыто более 17 тысяч, сообщает ресурс «Опендатабот».

В среднем ежемесячно появляются 4,7 тысячи новых штрафов, отметили аналитики.

Больше всего дел открыто в Киеве — 1 992. Далее следуют Днепропетровщина — 1 946 и Сумщина — 1 722. В Одесской области — 1310 производств, в Полтавской — 1193. Харьковщина — на шестом месте.

«Зачастую производство открывают в отношении мужчин в возрасте 25–35 лет — 43,8%. Это почти половина всех дел. Еще почти 39% — на мужчин в возрасте 36-45 лет. В то же время только 22 производства (0,1%) открыты в отношении женщин», — уточнили аналитики.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2025 в 15:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области с начала 2025 года открыли 1030 производств из-за неуплаченных штрафов от территориальных центров комплектования.".