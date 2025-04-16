Размер пенсий в Украине: Харьковщина не вошла в первую пятерку (графика)

Размер средней пенсии в Харьковской области буквально на десятку выше, чем по стране. При этом выходцы из пяти регионов и столицы получают больше.

«Более 10,3 млн пенсионеров сейчас насчитывается в Украине по данным Пенсионного фонда Украины. За год пенсионеров стало меньше на 176 тысяч. После индексации средняя пенсия составляет 6341 грн. Однако каждый третий пенсионер получает 3 340 грн», — сообщает ресурс «Опендатабот», ссылаясь на данные Пенсионного фонда Украины.

После ежегодной индексации средняя пенсия выросла на 10%, по сравнению с минувшим годом. При этом инфляция за тот же период составила 14,6%, то есть реально финансовое состояние украинских пенсионеров за год ухудшилось.

«Каждый третий украинский пенсионер получает 3340 грн пенсии ($80). В общей сложности это более 3 млн человек. В то же время благодаря индексации почти в семь раз стало меньше украинцев, чьи выплаты меньше 3 000 грн. Сейчас такую пенсию имеют 398 тысяч граждан (3,9%). В то же время, 1,5 млн украинцев (14,5% от общего количества) получают более 10 000 грн пенсии. Средний размер выплат в этой группе – 15 640 грн ($374)», — информирует «Опендатабот».

Пенсии несколько выше средних — 6 860 грн ($164) — получают около 3 млн человек (29% пенсионеров). Еще 20% пенсионеров (2,1 млн) приходится выживать на 4500 грн ($107) в месяц.

По регионам выплаты распределяются неравномерно. Самые обеспеченные пенсионеры — в Киеве. Там в среднем получают по 8 708 грн (на 37% больше средней пенсии). Следом идут шахтерские регионы: пенсионеры из Донецкой области получают по 7 814 грн (на 23% больше средней пенсии), из Луганской — 7 314 грн (на 15% больше). В Днепропетровской области пенсия 7082 грн, в Киевской — 6671 грн, в Запорожской — 6647 грн. Харьковская область по размерам средней пенсии — только седьмая с показателем 6353 грн.