В ряде районов Харьковщины – изменения в выдаче пенсий: как получить деньги

«Укрпочта» изменяет порядок выплаты пенсий в пяти районах Харьковщины, сообщили в ХОВА.

Объясняют, что из-за активных боевых действий и постоянных обстрелов компания временно прекращает обслуживание некоторых населенных пунктов Чугуевского, Купянского, Изюмского, Харьковского и Богодуховского районов передвижными отделениями.

Теперь средства будут перечисляться в виде срочных переводов.

«Согласно предоставленному перечню населенных пунктов, пенсионеры, получавшие выплаты через передвижные отделения АО «Укрпочта», смогут получить свои пенсии в любом стационарном отделении АО «Укрпочта» на территории Украины. Для получения средств необходимо предъявить паспорт и назвать свое полное имя», – отметили в ХОВА.

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