В ряде районов Харьковщины – изменения в выдаче пенсий: как получить деньги
«Укрпочта» изменяет порядок выплаты пенсий в пяти районах Харьковщины, сообщили в ХОВА.
Объясняют, что из-за активных боевых действий и постоянных обстрелов компания временно прекращает обслуживание некоторых населенных пунктов Чугуевского, Купянского, Изюмского, Харьковского и Богодуховского районов передвижными отделениями.
Теперь средства будут перечисляться в виде срочных переводов.
«Согласно предоставленному перечню населенных пунктов, пенсионеры, получавшие выплаты через передвижные отделения АО «Укрпочта», смогут получить свои пенсии в любом стационарном отделении АО «Укрпочта» на территории Украины. Для получения средств необходимо предъявить паспорт и назвать свое полное имя», – отметили в ХОВА.
Горячая линия для получения консультаций: 0800300545.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: пенсии, укрпочта, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2025 в 16:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Укрпочта» изменяет порядок выплаты пенсий в пяти районах Харьковщины, сообщили в ХОВА.".