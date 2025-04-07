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В ряде районов Харьковщины – изменения в выдаче пенсий: как получить деньги

Общество 16:30   07.04.2025
Виктория Яковенко
В ряде районов Харьковщины – изменения в выдаче пенсий: как получить деньги

«Укрпочта» изменяет порядок выплаты пенсий в пяти районах Харьковщины, сообщили в ХОВА.

Объясняют, что из-за активных боевых действий и постоянных обстрелов компания временно прекращает обслуживание некоторых населенных пунктов Чугуевского, Купянского, Изюмского, Харьковского и Богодуховского районов передвижными отделениями.

Теперь средства будут перечисляться в виде срочных переводов.

«Согласно предоставленному перечню населенных пунктов, пенсионеры, получавшие выплаты через передвижные отделения АО «Укрпочта», смогут получить свои пенсии в любом стационарном отделении АО «Укрпочта» на территории Украины. Для получения средств необходимо предъявить паспорт и назвать свое полное имя», – отметили в ХОВА.

Горячая линия для получения консультаций: 0800300545.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 апреля 2025 в 16:30;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Укрпочта» изменяет порядок выплаты пенсий в пяти районах Харьковщины, сообщили в ХОВА.".