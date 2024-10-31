Поджоги авто ВСУ: двум харьковчанам «светит» до 10 лет тюрьмы
Дела 30-летнего и 47-летнего харьковчан, подозреваемых в поджоге авто воинов ВСУ, передали в суд.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в конце июля мужчины через «Telegram» наладили контакт с «работодателем», предварительно, сотрудником российской спецслужбы.
От куратора они получили задачу поджечь автомобиль военнослужащего ВСУ. Таким образом, фигуранты хотели подзаработать, считают правоохранители.
1 августа около 02:00, на проспекте Байрона, подозреваемые увидели автомобиль «Jeep Grand Cherokee» камуфляжного цвета. Используя легковоспламеняющуюся смесь, которую приготовили заранее, фигуранты подожгли авто, оно выгорело, добавили в прокуратуре.
После этого мужчины сбежали. Однако их задержали правоохранители.
«Установлено, что «работодатель» за успешное выполнение задачи пообещал заплатить 1000 долларов, однако денег мужчины так и не получили», — отметили в прокуратуре.
Сейчас мужчины в СИЗО. Им инкриминируют препятствие законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период и умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 УКУ). Если их вину докажут, фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы.
Видео: Харьковская областная прокуратура
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2024 в 14:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дела 30-летнего и 47-летнего харьковчан, подозреваемых в поджоге авто воинов ВСУ, передали в суд.".