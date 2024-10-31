Підпали авто ЗСУ: двом харків’янам «світить» до 10 років тюрми

Справи 30-річного і 47-річного харків’ян, яких підозрюють у підпалі авто воїнів ЗСУ, передали до суду.

За даними Харківської обласної прокуратури, наприкінці липня чоловіки через месенджер «Телеграм» налагодили контакт з «роботодавцем», попередньо, співробітником російської спецслужби.

Від куратора вони отримали завдання — підпалити автомобіль військовослужбовця ЗСУ. Таким чином, фігуранти хотіли підзаробити, вважають правоохоронці.

1 серпня близько 02:00, на проспекті Байрона, підозрювані побачили автівку «Jeep Grand Cherokee» камуфляжного кольору. Використовуючи легкозаймисту суміш, яку приготували заздалегідь, фігуранти підпалили авто, воно вигоріло, додали у прокуратурі.

Після цього чоловіки втекли. Однак їх затримали правоохоронці.

«Встановлено, що «роботодавець» за успішне виконання задачі пообіцяв заплатити 1000 доларів, однак грошей чоловіки так і не отримали», – зазначили в прокуратурі.

Наразі чоловіки у СІЗО. Їм інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період та в умисному знищенні чужого майна шляхом підпалу, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 ККУ). Якщо їхню провину доведуть, фігурантам загрожує до 10 років тюрми.

Відео: Харківська обласна прокуратура