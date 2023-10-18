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Торговля людьми на Харьковщине. 14 дел открыли с начала года – полиция

Общество 12:52   18.10.2023
Виктория Яковенко
Торговля людьми на Харьковщине. 14 дел открыли с начала года – полиция Фото: ГУНП в Харьковской области

14 уголовных производств по факту торговли людьми открыли в Харьковской области в течение года, 13 из которых — преступления с целью трудовой эксплуатации, одно — по факту сексуальной. Все злоумышленники получили подозрения.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, ежегодно сотни тысяч мужчин, женщин и детей попадают в руки торговцев людьми как у себя дома, так и за границей. В Украине наиболее распространены трудовая, сексуальная эксплуатация и вовлечение в преступную деятельность.

Полицейские призывают быть осторожными при выборе работы. Следует помнить, что только официальное трудоустройство безопасно, подчеркнули правоохранители.

«Если вы попали в затруднительную ситуацию, связанную с торговлей людьми, обращайтесь за помощью на специальную линию полиции 102», — добавили в полиции.

Там также сообщили, что 18 октября отмечается Европейский день борьбы с торговлей людьми.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 12:52;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 уголовных производств по факту торговли людьми открыли в Харьковской области в течение года, 13 из которых — преступления с целью трудовой эксплуатации, одно — по факту сексуальной. Все злоумышленники получили подозрения.".