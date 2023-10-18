Торговля людьми на Харьковщине. 14 дел открыли с начала года – полиция

14 уголовных производств по факту торговли людьми открыли в Харьковской области в течение года, 13 из которых — преступления с целью трудовой эксплуатации, одно — по факту сексуальной. Все злоумышленники получили подозрения.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, ежегодно сотни тысяч мужчин, женщин и детей попадают в руки торговцев людьми как у себя дома, так и за границей. В Украине наиболее распространены трудовая, сексуальная эксплуатация и вовлечение в преступную деятельность.

Полицейские призывают быть осторожными при выборе работы. Следует помнить, что только официальное трудоустройство безопасно, подчеркнули правоохранители.

«Если вы попали в затруднительную ситуацию, связанную с торговлей людьми, обращайтесь за помощью на специальную линию полиции 102», — добавили в полиции.

Там также сообщили, что 18 октября отмечается Европейский день борьбы с торговлей людьми.