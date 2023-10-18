Торговля людьми на Харьковщине. 14 дел открыли с начала года – полиция
14 уголовных производств по факту торговли людьми открыли в Харьковской области в течение года, 13 из которых — преступления с целью трудовой эксплуатации, одно — по факту сексуальной. Все злоумышленники получили подозрения.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, ежегодно сотни тысяч мужчин, женщин и детей попадают в руки торговцев людьми как у себя дома, так и за границей. В Украине наиболее распространены трудовая, сексуальная эксплуатация и вовлечение в преступную деятельность.
Полицейские призывают быть осторожными при выборе работы. Следует помнить, что только официальное трудоустройство безопасно, подчеркнули правоохранители.
«Если вы попали в затруднительную ситуацию, связанную с торговлей людьми, обращайтесь за помощью на специальную линию полиции 102», — добавили в полиции.
Там также сообщили, что 18 октября отмечается Европейский день борьбы с торговлей людьми.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дела, людьми, полиция, производства, работа, торговля, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 12:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 уголовных производств по факту торговли людьми открыли в Харьковской области в течение года, 13 из которых — преступления с целью трудовой эксплуатации, одно — по факту сексуальной. Все злоумышленники получили подозрения.".