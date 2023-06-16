Ферму с рабами нашли на Харьковщине: подробности (фото)
В Харьковской области на ферме, где выращивали коров, использовали бесплатный принудительный труд людей.
Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
«Мужчину, занимавшегося вербовкой людей, вычислили вместе с оперативниками миграционной полиции. Все завербованные становились жертвами эксплуататоров – их заставляли тяжело работать, отбирали документы и насильно содержали в одном из поселков Харьковщины», — написал Болвинов.
Пострадавшие обязаны были делать тяжелую работу в антисанитарных условиях на ферме. За труд им ничего не платили.
Сейчас полицейские проводят обыски, допрашивают фигурантов и собирают доказательства для уведомления о подозрении.
«Пострадавшие – уже в безопасности», – добавил Болвинов.
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2023 в 15:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области на ферме, где выращивали коров, использовали бесплатный принудительный труд людей.".