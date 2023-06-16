Ферму с рабами нашли на Харьковщине: подробности (фото)

В Харьковской области на ферме, где выращивали коров, использовали бесплатный принудительный труд людей.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Мужчину, занимавшегося вербовкой людей, вычислили вместе с оперативниками миграционной полиции. Все завербованные становились жертвами эксплуататоров – их заставляли тяжело работать, отбирали документы и насильно содержали в одном из поселков Харьковщины», — написал Болвинов.

Пострадавшие обязаны были делать тяжелую работу в антисанитарных условиях на ферме. За труд им ничего не платили.

Сейчас полицейские проводят обыски, допрашивают фигурантов и собирают доказательства для уведомления о подозрении.

«Пострадавшие – уже в безопасности», – добавил Болвинов.