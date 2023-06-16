Ферму з рабами знайшли на Харківщині: подробиці (фото)
Фото: Сергій Болвінов
В Харківській області на фермі, де вирощували корів, використовували безкоштовну примусову працю людей.
Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
«Чоловіка, який займався вербуванням людей, вирахували разом із оперативниками міграційної поліції. Всі завербовані ставали жертвами експлуататорів – їх змушували важко працювати, відбирали документи та силоміць утримували в одному з селищ на Харківщині», – написав Болвінов.
Постраждалі повинні були виконувати важку роботу в антисанітарних умовах на фермі. За працю їм нічого не платили.
Наразі поліцейські проводять обшуки, допитують фігурантів та збирають докази для повідомлення про підозру.
«Постраждалі – вже в безпеці», – додав Болвінов.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2023 в 15:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області на фермі, де вирощували корів, використовували безкоштовну примусову працю людей.".