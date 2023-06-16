Ферму з рабами знайшли на Харківщині: подробиці (фото)

В Харківській області на фермі, де вирощували корів, використовували безкоштовну примусову працю людей.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

«Чоловіка, який займався вербуванням людей, вирахували разом із оперативниками міграційної поліції. Всі завербовані ставали жертвами експлуататорів – їх змушували важко працювати, відбирали документи та силоміць утримували в одному з селищ на Харківщині», – написав Болвінов.

Постраждалі повинні були виконувати важку роботу в антисанітарних умовах на фермі. За працю їм нічого не платили.

Наразі поліцейські проводять обшуки, допитують фігурантів та збирають докази для повідомлення про підозру.

«Постраждалі – вже в безпеці», – додав Болвінов.