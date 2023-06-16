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Працювали в органах на окупантів: судитимуть трьох псевдополіцейських з Ізюма

Суспільство 14:55   16.06.2023
Вікторія Яковенко
Працювали в органах на окупантів: судитимуть трьох псевдополіцейських з Ізюма Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині троє ізюмчан під час окупації міста обійняли в псевдоправоохоронному органі посади «оперуповноважених карного розшуку».

За даними Харківської обласної прокуратури, троє чоловіків добровільно пішли працювати до незаконного правоохоронного органу — «Изюмского отделения полиции УВД ВГА Харьковской области».

Обвинувачені приймали заяви від місцевих жителів, відбирали пояснення у свідків, складали протоколи огляду місця події.

На початку 2023 року колаборантів затримали. Наразі всі троє «поліцейських» перебувають під вартою.

Їх обвинувачують за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2023 в 14:55;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині троє ізюмчан під час окупації міста обійняли в псевдоправоохоронному органі посади «оперуповноважених карного розшуку».".