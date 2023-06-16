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Работали в органах на оккупантов: будут судить троих «полицейских» из Изюма

Общество 14:55   16.06.2023
Виктория Яковенко
Работали в органах на оккупантов: будут судить троих «полицейских» из Изюма Фото: Харьковская областная прокуратура

На Харьковщине трое изюмчан во время оккупации города заняли в псевдоправоохранительном органе должности «оперуполномоченных уголовного розыска».

По данным Харьковской областной прокуратуры, трое мужчин добровольно пошли работать в незаконный правоохранительный орган — «Изюмское отделение полиции УВД ВГА Харьковской области».

Обвиняемые принимали заявления от местных жителей, отбирали объяснения у свидетелей, составляли протоколы осмотра места происшествия.

В начале 2023 псевдополицейских задержали. Сейчас все трое коллаборантов находятся под стражей.

Их обвиняют по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 июня 2023 в 14:55;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине трое изюмчан во время оккупации города заняли в псевдоправоохранительном органе должности «оперуполномоченных уголовного розыска».".