Работали в органах на оккупантов: будут судить троих «полицейских» из Изюма
Фото: Харьковская областная прокуратура
На Харьковщине трое изюмчан во время оккупации города заняли в псевдоправоохранительном органе должности «оперуполномоченных уголовного розыска».
По данным Харьковской областной прокуратуры, трое мужчин добровольно пошли работать в незаконный правоохранительный орган — «Изюмское отделение полиции УВД ВГА Харьковской области».
Обвиняемые принимали заявления от местных жителей, отбирали объяснения у свидетелей, составляли протоколы осмотра места происшествия.
В начале 2023 псевдополицейских задержали. Сейчас все трое коллаборантов находятся под стражей.
Их обвиняют по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2023 в 14:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине трое изюмчан во время оккупации города заняли в псевдоправоохранительном органе должности «оперуполномоченных уголовного розыска».".