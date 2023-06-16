Работали в органах на оккупантов: будут судить троих «полицейских» из Изюма

На Харьковщине трое изюмчан во время оккупации города заняли в псевдоправоохранительном органе должности «оперуполномоченных уголовного розыска».

По данным Харьковской областной прокуратуры, трое мужчин добровольно пошли работать в незаконный правоохранительный орган — «Изюмское отделение полиции УВД ВГА Харьковской области».

Обвиняемые принимали заявления от местных жителей, отбирали объяснения у свидетелей, составляли протоколы осмотра места происшествия.

В начале 2023 псевдополицейских задержали. Сейчас все трое коллаборантов находятся под стражей.

Их обвиняют по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УКУ).