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На Харьковщине 27-летняя женщина может получить пожизненное за работу на врага

Общество 12:11   16.06.2023
Оксана Горун
На Харьковщине 27-летняя женщина может получить пожизненное за работу на врага

Пожизненное заключение грозит бывшей сотруднице полиции из Купянска, сообщает прокуратура.

«Инспектор по информационной поддержке отдела полиции №2 Харьковского районного управления полиции №2 ГУНП в Харьковской области перешла на сторону врага. После захвата российскими захватчиками г. Купянск 27-летняя полицейская пошла на сотрудничество с оккупантами. Сначала она осуществляла учет заявлений и сообщений о преступлениях в оккупационной милиции. Впоследствии женщина добровольно заняла должность «и.о. инспектора штаба» в псевдоправоохранительном органе, а затем стала «старшим инспектором группы анализа, планирования и учета Отдела полиции № 1 (дислокация г. Купянск)», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

В частности, бывшая полицейская обследовала учебные заведения в Купянске, составляя акты «обследования технической укрепленности и антитеррористической защищенности объекта». За работу регулярно получала зарплату от оккупантов — по 45 тыс. рублей в месяц.

После бегства армии захватчиков женщина пыталась прятаться в селе Староверовка — у родственников. Но ее нашли 6 февраля и задержали. Сейчас бывшая полицейская в СИЗО. Ее обвиняют в госизмене. Судить будут в Харькове — в Червонозаводском суде.

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«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества», — сообщили прокуроры.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 июня 2023 в 12:11;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожизненное заключение грозит бывшей сотруднице полиции из Купянска, сообщает прокуратура".