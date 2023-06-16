На Харьковщине 27-летняя женщина может получить пожизненное за работу на врага

Пожизненное заключение грозит бывшей сотруднице полиции из Купянска, сообщает прокуратура.

«Инспектор по информационной поддержке отдела полиции №2 Харьковского районного управления полиции №2 ГУНП в Харьковской области перешла на сторону врага. После захвата российскими захватчиками г. Купянск 27-летняя полицейская пошла на сотрудничество с оккупантами. Сначала она осуществляла учет заявлений и сообщений о преступлениях в оккупационной милиции. Впоследствии женщина добровольно заняла должность «и.о. инспектора штаба» в псевдоправоохранительном органе, а затем стала «старшим инспектором группы анализа, планирования и учета Отдела полиции № 1 (дислокация г. Купянск)», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

В частности, бывшая полицейская обследовала учебные заведения в Купянске, составляя акты «обследования технической укрепленности и антитеррористической защищенности объекта». За работу регулярно получала зарплату от оккупантов — по 45 тыс. рублей в месяц.

После бегства армии захватчиков женщина пыталась прятаться в селе Староверовка — у родственников. Но ее нашли 6 февраля и задержали. Сейчас бывшая полицейская в СИЗО. Ее обвиняют в госизмене. Судить будут в Харькове — в Червонозаводском суде.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества», — сообщили прокуроры.