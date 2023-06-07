«Авторитет», метивший в мэры Волчанска, сядет на 15 лет — СБУ

Суд вынес приговор уголовному «авторитету» из Волчанска — старшему из братьев «Чижей», которого российские пропагандисты гордо называли «общественником».

«Осужденным является 45-летний местный уголовник по прозвищу «Чиж» (Дмитрий Чигринов — Ред.). После временного захвата города он добровольно отправился на сотрудничество с представителем фсб и командиром подразделения «вагнеровцев». Каждый из них ставил предателю разные задачи. Так, по указанию российской спецслужбы злоумышленник должен был возглавить Волчанский район. Для этого Чиж организовал незаконный сбор подписей местных жителей за отставку действующего городского головы. «Мероприятия» были замаскированы под выдачу «гумпомощи» из рф. В дальнейшем предатель поднял русский флаг на флагштоке в центре города», — живописал карьерный взлет уголовника спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

В дальнейшем «Чиж», метивший при всех красотах своей биографии в мэры Волчанска, отличился полным набором «деяний на благо русского мира». Он проводил пропагандистские акции за РФ и освещал в собственном telegram. Выступал в эфирах российских пропагандистов. Требовал от местных учителей преподавать на русском и исключить из учебной программы темы об АТО. А помимо «активной политической деятельности» занимался привычным ремеслом: участвовал в похищении людей (в частности местного депутата) и «выбивал» деньги из фермеров.

«За каждый гектар требовал до 50 долларов. Из этой суммы – 20 долларов — за право сеять и возделывать землю, а 30 долларов – за возможность убирать урожай. В случае отказа – угрожал не только блокировкой хозяйственной деятельности, но и физической расправой. Таким образом, в течение марта «Чиж» отобрал у фермеров и передал оккупантам почти 10 млн грн», — сообщил подробности Абдула.

СБУ собрала доказательную базу, которую использовали против «Чижа» в суде. Его приговорили к 15 годам лишения свободы за госизмену. Отметим, что максимальная санкция этой статьи — пожизненное заключение.

Ранее полиция сообщала, что «Чижа» и его банду (в том числе — родного брата) подозревают в совершении 40 преступлений. Подробности его «политической карьеры» ранее описывал начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. Чигринов мечтал стать мэром Волчанска, но по итогам «дорос» только до должности «председателя временной общественной администрации РФ в городе Волчанске». О задержании Чигринова-старшего сообщили в сентябре 2022 года — после деоккупации Волчанска. Его младшего брата поймали раньше — на не оккупированной территории.