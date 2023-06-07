“Авторитет”, що мітив у мери Вовчанська, сяде на 15 років – СБУ

Суд ухвалив вирок кримінальному “авторитету” з Вовчанська – старшому з братів “Чижів”, якого російські пропагандисти гордо називали “громадським діячем”.

“Засудженим є 45-річний місцевий кримінальник на прізвисько “Чиж“. Після тимчасового захоплення міста він добровільно пішов на співпрацю з представником фсб та командиром підрозділу “вагнерівців“. Кожен із них ставив зраднику різні завдання. Так, за вказівкою російської спецслужби зловмисник мав очолити Вовчанський район. Для цього “Чиж“ організував незаконний збір підписів місцевих жителів за відставку діючого міського голови. “Заходи“ були замасковані під видачу “гумдопомоги“ з рф. Надалі зрадник підняв російський прапор на флагштоці у центрі міста“, – живописав кар’єрний зліт карного злочинця спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Надалі “Чиж”, що мітив при всіх особливостях своєї біографії в мери Вовчанська, відзначився повним набором “діянь на благо “русского мира”. Він проводив пропагандистські акції за РФ і висвітлював у своєму телеграмі. Виступав у ефірах російських пропагандистів. Вимагав від місцевих вчителів викладати російською та виключити з навчальної програми теми про АТО. А крім “активної політичної діяльності” займався звичним ремеслом: брав участь у викраденні людей (зокрема місцевого депутата) та “вибивав” гроші з фермерів.

“За кожен гектар вимагав до 50 дол. З цієї суми – 20 дол. за право сіяти та обробляти землю, а 30 дол. – за можливість збирати врожай. У разі відмови – погрожував не лише блокуванням господарської діяльності, а й фізичною розправою. Таким чином протягом березня “Чиж“ відібрав у фермерів та передав окупантам майже 10 млн грн“, – повідомив подробиці Абдула.

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СБУ зібрала доказову базу, яку використали проти “Чижа” в суді. Його засудили до 15 років позбавлення волі за держзраду. Зазначимо, що максимальна санкція цієї статті – довічне ув’язнення.

Раніше поліція повідомляла, що “Чижа” та його банду (у тому числі – рідного брата) підозрюють у скоєнні 40 злочинів. Подробиці його політичної кар’єри описував начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов. Чигринов мріяв стати мером Вовчанська, але за підсумками “доріс” лише до посади “голови тимчасової громадської адміністрації РФ у місті Вовчанську”. Про затримання Чигринова-старшого повідомили у вересні 2022 року – після деокупації Вовчанська. Його молодшого брата спіймали раніше – на неокупованій території.