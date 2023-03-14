В пытках в Волчанске участвовали экс-полицейские и «кандидат в мэры» (сюжет)

Жители деоккупированного Волчанска рассказали корреспонденту МГ «Объектив», как их сдавали врагу соседи. А бывшие полицейские, с которыми дружили до вторжения РФ, затем присутствовали на их пытках и «протоколировали» процесс.

На деоккупированных территориях Харьковщины уже обнаружили 27 застенков. Как выяснилось, все эти места схожи между собой – почти идентичны. Их создавали не спонтанно, а «по методичке». Так же и методы пыток были согласованы. Следователи говорят о четкой системе истребления украинской идентичности. Подробности – в сюжете МГ «Объектив».

Войска РФ оккупировали Волчанск в первые часы полномасштабного вторжения. В семь утра 24 февраля прошлого года в городе появились российские танки. Почти сразу же захватчики начали создавать тюрьмы.

Дмитрий Овчаров, начальник отдела расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта следственного управления ГУ НП в Харьковской области

Следователями и полицейскими Национальной полиции Украины были зафиксированы два места размещения застенков. Это первое место – Волчанский агрегатный завод (улица Пушкинская 2), а также помещение участка полиции по адресу: город Волчанск улица Колокольцева, 6.

И на Агрегатном заводе, в здании райотдела полиции и в помещениях пограничного отряда находились разные формирования путинской армии.

Иван Жилин, заместитель начальника розыска отдела полиции №1 Чугуевского РОП Главного управления Нацполиции в Харьковской области

Здесь и на агрегатном были и российские военные, и «Росгвардия», и «ЛДНР». У них раз в два месяца была ротация. И сюда заезжали сначала одни, потом другие. Здесь и представители ФСБ были на этой территории. Ну и наши бывшие сотрудники.

Первыми задерживали тех, кто мог бы физически сопротивляться оккупации, а также тех, кто имел четкую проукраинскую позицию. Александр не мог смотреть на российский флаг в центре Волчанска. Он его сорвал. Вскоре патриота посетил криминальный авторитет по прозвищу Чиж, который сейчас находится под стражей за государственную измену. Напомним, ранее Чижа активно «пиарили» российские пропагандисты, называя в сюжетах «общественником».

От успехов у авторитета произошло такое головокружение, что он даже метил в мэры Волчанска.

Александр, 49-летний бывший узник застенков в Волчанске

У нас есть здесь такой бандюган – Чиж. Вот он приехал ко мне домой. Забрал меня, чтоб поговорить. И отвез меня к российским военным. Я слышу, что он кричит кому-то: «Неси кувалду». И как только меня ввели, сзади по спине кувалдой. Я тогда упал. Потом меня подняли под руки. Заволокли, раздели – а потом сутки террора. Били, ставили на растяжку, стреляли у головы.

Многих горожан привозили в Волчанский райотдел полиции на «неофициальный разговор», во время которого из человека выбивали любое признание или принуждали к сотрудничеству. Понятно, что, как и в 37 году прошлого века, никаких записей допроса не велось. У граждан не было никаких прав или адвокатов.

Иван Жилин, заместитель начальника розыска отдела полиции №1 Чугуевского РОП Главного управления Нацполиции в Харьковской области

Здесь людей удерживали с целью еще какой-то работы дальнейшей с ними. То есть агитация на выход на службу в местные органы «народной милиции». После чего отсюда людей уже передавали на агрегатный завод, где уже их пытали. Удерживали в мешках на голове, чтобы они не видели, куда их заводят, кто их заводит, каким образом там всё это происходит. А потом уже, когда человек садился на стул, ему одевали либо пакет на голову либо электрические провода ему на разные части тела подсоединяли и пытали уже именно там.

Александр, 49-летний бывший узник застенков в Волчанске

Я два месяца ходить не мог. Я просто лежал. Детвора кормила-поила. Через две недели смог встать. Потому что отбили все на свете.

Изначально российские военные задерживали ветеранов АТО, бывших пограничников, полицейских. И только мужчин. Потом начали хватать в Волчанске всех, кто не хотел сотрудничать с оккупантами. В том числе и женщин.

Дмитрий Овчаров, начальник отдела расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта следственного управления ГУ НП в Харьковской области

Лиц распределяли по признакам принадлежности к Вооруженным Силам Украины, другим военным формированиям нашего государства. Участников АТО, лиц, патриотически настроенных, а также принимающих активное участие в распространении украинской культуры, истории.

У Сергея сын с 2014 года служит в ВСУ. Оккупанты сразу же узнали об этом. Забрали его из дома и отвезли в застенки, созданные в помещении отделения полиции Волчанска.

Сергей, 53-летний бывший узник застенков в Волчанске

Приехали домой. Мы были с товарищем дома. Товарищу сразу поломали ключицу, выбили челюсть, прикладом в лоб. Потушили. Он лежал уже. Меня шокером, по почкам и затащили в дом.

Главным на допросах был представитель ФСБ с позывным «Марс». Он уговаривал Сергея позвонить сыну, чтобы тот приехал в оккупированный Волчанск. В таком случае ФСБшник обещал спасти жизнь отцу. Понятно, что мужчина отказался от этого предложения. Кроме россиян, в допросах принимали участие и экс-полицейские Волчанского отделения полиции.

Сергей, 53-летний бывший узник застенков в Волчанске

Там присутствовали наши. Присутствовал Виталик Христоев, присутствовал Эдик Фесик. Это наша милиция, которая вместе с ними работала. Они там присутствовали, они это всё конспектировали. Они сбежали вместе эти с ними ж туда.

С некоторыми экс-полицейскими-предателями Сергей был хорошо знаком еще до войны.

Сергей, 53-летний бывший узник застенков в Волчанске

Христоев жил в Гатищах. Ну бывало на речку ехали – заезжали к нему. Бывало он к нам подъезжал. Покупаться. Общались.

Николай Владимирович помогал военным ВСУ во время оккупации Волчанска. Он рассказывал украинским военным по телефону о позициях оккупантов, об их количестве, расположении, технике. Хотел привлечь к этому делу и своего соседа. На этом и погорел.

Николай Владимирович, 62-летний бывший узник застенков в Волчанске

Попал я из-за соседа своего. Доверился ему. Наши разбили орков между Гонтаревкой и Середовкой. Ну, я взял его и сказал: если ты знаешь, где они стоят, говори мне. Мне есть куда позвонить. Ну, он позвонил оккупантам.

Оккупанты подвергали задержанных разным видам пыток: избиению, имитации казни, копанию себе могилы, ударам током.

Иван Жилин, заместитель начальника розыска отдела полиции №1 Чугуевского РОП Главного управления Нацполиции в Харьковской области

У них самая любимая пытка — это было электричество. То есть они к человеку кидали два провода. После чего, это была либо динамо-машина, либо обычный аккумулятор. И просто человека пытали электричеством до того момента, пока он не давал им нужную информацию.

Николай Владимирович в свои 62 года выглядит энергичным. Он находил в себе силы для сопротивления оккупантам. Но пытки током были настолько жестокими, что у мужчины были суицидальные мысли, которые он хотел реализовать.

Николай Владимирович, 62-летний бывший узник застенков в Волчанске

То нам банки давали с паштетом полностью открытые. На двоих, на троих. А то дают крышку. Не отломанная от банки крышка. Я ее взял, отломал — и в карман. В пятый раз током я не выдержу. Вены хотел порезать. А что делать? Уже нервы не выдерживали.

Когда украинские войска освободили Волчанск, то в местах расположения захватчиков находили письма с «теплыми словами поддержки» и «пожеланиями от простых россиян». С самого начала вторжения граждане РФ должны были писать письма и рисовать плакаты оккупантам.

Иван Жилин, заместитель начальника розыска отдела полиции №1 Чугуевского РОП Главного управления Нацполиции в Харьковской области

Мы здесь находили письма из разных частей России. Приходили сюда. И письма писали дети второго-третьего класса. Дети им писали, что мы ждем вас только с победой. И там было прямо написано: «Уничтожайте этих украинцев. Пожалуйста, убивайте. Они нам жизни не дадут. И возвращайтесь только с победой».

Сейчас на деоккупированных территориях только в Харьковской области найдены десятки застенков.

Эти ужасные места пыток очень схожи между собой. Почти идентичны. И в Волчанске, и в Купянске, в Шевченково, Изюме, в Казачьей Лопани, Липцах, Великом Бурлуке, Боровой у захватчиков была одна методичка.

Дмитрий Овчаров, начальник отдела расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта следственного управления ГУ НП в Харьковской области

С момента деоккупации территории Харьковской области было обнаружено 27 мест, в которых произошли пытки и бесчеловечное обращение с нашими гражданами. В настоящее время мы можем говорить об около 200 человек, которые могли стать жертвами пыток, а также прошедших через эти страшные места. Однако, я хочу сразу отметить, что количество пострадавших не является окончательным. Оно постоянно меняется, постоянно получаем информацию о новых потерпевших.

Расследование украинских и международных юристов указывает на то, что оккупационные администрации действовали по одному плану во всех застенках Украины. Одинаково оборудованные помещения для пыток, одинаковые инструменты, почти не выводили заключенных в туалет, не давали им спать. Финансируются места несвободы на оккупированных территориях из РФ. И это часть системы уничтожения украинской идентичности.