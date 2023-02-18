«Главный бандеровец» громады на Харьковщине — о жизни рядом со сторонниками РФ

В деоккупированных Савинцах на Харьковщине рядом живут «переобутые» сторонники «русского мира», которые «ничего плохого не сделали», и те, кто за свое украинство едва выжил в застенках захватчиков.

Анатолия Гарагатого оккупанты 100 дней держали в тюрьме — за то, что выложил в соцсети видео входа российской бронетехники в село. А также — били током за каждое слово на украинском, называя «главным бандеровцем Балаклейской громады». Сейчас он живет в родном селе – рядом с теми, кто нормально принял «русский мир».

Возможно ли примирение? О настоящем и прошлом деоккупированного поселка — в репортаже МГ «Объектив».

Поселок городского типа Савинцы Изюмского района Харьковской области находится в 18 километрах к юго-востоку от Балаклеи. Российская армия оккупировала Савинцы в самом начале полномасштабной войны против Украины. 2 марта в прошлом году. Все шесть месяцев оккупации поселок постоянно находился под обстрелами. Лупили россияне по селу Залиман, в районе которого были позиции ВСУ. Били всем, что у них было. Украинские воины били в ответ – но не по поселку, а за ним, чтобы не навредить местным. Целились в лес – туда, где были базы и склады россиян.

Галина, жительница Савинцев

За рекой – Залиман. Там были наши бойцы. А у нас здесь, в лесу, где заправка, как на Балаклею ехать, вот там, они оттуда. Короче, над нами свистело, летало…

Любовь, жительница Савинцев

Внук перепугался. Начал заикаться. Пять лет внуку. Они ведь уехали, но не сразу. Месяца два они были еще здесь.

Все, кто мог выехать из поселка в начале полномасштабной войны, – уехали. Осталось много стариков и больных. Местные рассказывают, что сидели в погребах часами. Иногда не выходили по несколько суток.

Галина, жительница Савинцев

Страх этот. Вот мама такая, а муж лежачий. Я его не могу ни в погреб, никуда. Вот так, сидела в доме. Когда уж очень-очень, ему говорю, а он: «Иди в погреб, иди. А со мной, что Бог даст, так и будет».



Люди говорят, что в период оккупации в Савинцах из 5500 человек осталась половина. В многоквартирном доме, где проживает Виктория, осталось 12 человек.

Виктория, жительница Савинцев

Мы как-то были все вместе. У кого что было, там на кострах варили есть. Кто вынесет, у кого что есть. Так делились. Мы как-то поддерживали.

Галина делится, что с ее онкологической болезнью и до войны едва выживала на пенсию в 2800 грн. Когда же пришли «освободители» стало и вовсе невмоготу терпеть.

Галина, жительница Савинцев

Я ходила по картофелине у людей просила. Ни денег, ни огород не могла со своим здоровьем посадить. Так я раз четыре дня голодная сидела. Не на чем приготовить. Ни дров, ни света.

Односельчанка Галины Любовь вспоминает, как в начале оккупации местный дедушка ехал в церковь. Он еще не знал, что нужно останавливаться на российских блокпостах.

Любовь, жительница Савинцев

Они стоят на переезде. И они увидели, что он не тормознул. Начали в него стрелять. В машину. А там люди кричат: «Это же дед старый. Что вы делаете?» Слава Богу, проехал.

Любовь говорит, что ожидать от вооруженных окупантов можно было чего угодно.

Любовь, жительница Савинцев

Можно было ожидать всего. Ну, когда пришли буряты, у нас же много машин у людей забрали. Гаражи вот там – замки срывали…

Местные старались не общаться с российскими военными. Если нужно было куда-то пойти, то шли группами – по несколько человек. По одному выходить боялись. У некоторых людей старшего поколения страх перед оккупантами сочетается с отсутствием обиды на них.

Любовь, жительница Савинцев

Фактически нельзя обижаться, у нас здесь луганские были. Ну, действительно кто-то пил. Может, они говорили не то, что нужно. Тех забирали. Но у нас таких немного.

Среди тех, кто «болтал не то, что нужно» был Анатолий Гарагатый. Всю жизнь он работал фотографом в поселке. Снимал учеников Савинского лицея, праздники, разные мероприятия. Также на своем YouTube-канале рассказывал о своей малой родине.

Анатолий Гарагатый снял со своего балкона, как колонна российской техники заходила в его родной поселок Савинцы.

Анатолий Гарагатый, житель Савинцев

Они вошли колоннами. Более ста видов техники. Несколько колонн прошли сначала через поселок, а потом остались. Все снял и выложил сразу в YouTube. За что пришла расплата. Меня приехали – забрали. Арестовали и сто дней я (плачет) отсидел в тюрьме.

Мужчину сильно избили и отвезли в Балаклейский следственный изолятор. Его видеокамеру, документы и компьютер забрали. На допросах оккупанты пытали Анатолия током.

Анатолий Гарагатый, житель Савинцев

Меня обвиняли, что я снял колонну, потом бандеровцем назвали, потому что я на украинском говорил, а русскому языку учили электрошокером.

Анатолия с его украинским языком россияне считали «главным бандеровцем Балаклейской громады». Семидесятилетний гражданский житель провел в плену 100 дней. Во время каждого допроса Анатолий думал, что не выживет.

Анатолий Гарагатый, житель Савинцев

Я общался на украинском, а они сказали: «Если будешь на украинском языке, за каждое слово – электрошокером». Стал общаться на русском. А проскакивают же слова по-украински. Вот сколько раз проскочило — столько раз и получал».

Мужчина вышел на свободу за несколько дней до освобождения Савинцев, когда местные узнали, что оккупанты начали бежать. Шестого сентября они покинули помещение поселкового совета.

Галина, жительница Савинцев

Было полдня тихо. В субботу было тихо. Девятого сентября было тихо. А потом начала снова техника греметь. Соседский мальчик и я выскочили. Как увидели, что наши, мы с ним обнимались, плакали. Ну, в общем… (плачет)

Савинцы были окончательно освобождены от российских окупантов в ходе контрнаступления украинской армии 10 сентября. Возле поселкового совета впервые за полгода развевался украинский флаг.

В Савинцах – всего несколько разрушенных домов. Да и то прилетало в них, потому что там находились оккупанты. Такое наблюдается повсюду в войне РФ против Украины. Населенные пункты под контролем ВСУ разрушены или почти полностью уничтожены, ведь российская армия не переживает, уничтожит ли чье-то жилье или нет – бьют по жилым кварталам без разбора. В то же время города и села под оккупацией почти не пострадали. ВСУ защищают и хранят свое население. И многие местные благодарны им за это.

Жительница Савинцев

Мы болеем за наших воинов. И мы хотим им немного помочь, чтобы им было лучше, чтобы им было легче. Чтобы они чувствовали нашу поддержку и нашу благодарность им.

Ранее жители Савинцев договорились с волонтерами, когда те приедут в поселок в следующий раз, местные передадут через них подарки для украинских военных.

Жительница Савинцев

Мы объявили людям: кто чем может помочь? И люди откликнулись на наш призыв. И они, чем смогли, тем помогли. Кто смог – продуктами, консервацией. Кто – немного деньгами. Все кто чем мог – помогали.

Из-за российских захватчиков в Савинцах разрушены не только здания, но и отношения.

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Большой проблемой деоккупированных территорий является то, что после ухода захватчиков между людьми, которые раньше жили рядом и даже дружили, возникают скрытые и открытые конфликты. Например, между теми, кто всем сердцем ждал ВСУ, и теми, кто был не против и россиян.

Алла, жительница Савинцев

Очень много было тех, которые сдавали. Своих же, своих людей. Очень много. И опять же кумовья, мои родственники, друзья. Очень много пострадавших. И теперь мы не можем к ним вернутся. Совершенно. Это совсем другие люди для нас.

Служба безопасности Украины задержала только коллаборантов, работавших в оккупационной администрации. Тех из местных, кто просто симпатизировал россиянам, не трогали. Одна местная женщина рассказала нам историю, которую рассказали ей соседи. А соседям тоже кто-то рассказал. История о «воине-освободителе», увидевшем украинскую бабушку возле дома. Остановился, отломал кусок хлеба и поделился с ней. Ведь война же. Горе. Надо помогать старикам.

Галина, жительница Савинцев

Как первый раз приехали, он сказал: «Нам, в России, приказали строго-настрого население не трогать». Привезли гуманитарку. Стали возить и раздавать. Они, хоть и враги были, но нас, население, не обижали.

Анатолий Гарагатый, житель Савинцев

Меня забрали. Женщина идет по базару, а от нее отворачиваются. Одноклассники и друзья. Мои друзья. Прячутся. Чтобы, не дай Бог, кто-нибудь увидит. Она же токсична. Она ведь украинка. И все. О чем говорить? Как мне с ними общаться сейчас?

Но общаться между собой все равно придется. Чтобы вернуть жизнь без вражды и ненависти, на деоккупированные территории приезжают волонтеры.

Анжела Денисенко, волонтер «Help Army», преподаватель ХНПУ им. Г.С. Сковороды

Почему-то мы не родились во Франции, не родились в Китае, Италии. Бог нам дал эту землю, чтобы мы здесь родились. Вот вместе с ним мы должны держаться своей родной земли. Защищать, беречь, ценить, приумножать все, что есть. И наше поколение, взрослое, должно оставить нашим детям страну, в которой будут счастливы наши дети. Не где-то там, а здесь, на родной земле. Поэтому я хочу поблагодарить вас за то, что у нас есть Родина. Ибо ваши корни, каждая ваша семья, каждый человек удержал Украину.

Эта волонтерская организация – одна из самых заметных в Украине. Начали работать еще в 2014 году. Помогают украинским военным, осуществляют гуманитарные проекты. Поддерживают жителей пострадавших населенных пунктов.

Сшивают громады. Наряду с волонтерами приезжают и преподаватели Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды. Их целевая аудитория – дети, пережившие бомбардировки, ставшие свидетелями боевых действий, видевшие то, чего бы не должны видеть. Преподаватели вуза поддерживают малышей с деоккупированных территорий подарками, вкусностями, игровой программой «Веселые подсолнечники».

Анжела Денисенко, волонтер «Help Army», преподаватель ХНПУ им. Г.С. Сковороды

Мы приезжаем к людям, и люди бывают действительно разные. С разными мнениями даже об Украине. Но я хочу, чтобы они сейчас, хотя бы сейчас, почувствовали Украину. Некоторые люди у нас действительно нуждаются в морально-психологической поддержке. Потому что были пытки, было очень тяжело людям. Тем более. Таких людей нужно ехать и благодарить – за то, что они тоже вместе с нашими ВСУ удержали Украину. Это очень важно.