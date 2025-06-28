Авиаудары и не менее 12 атак: утренние данные Генштаба о Харьковщине

О боях на Харьковщине, произошедших за сутки, проинформировал Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Фиголевка и в сторону Петро-Ивановки и Долгенького.

На Купянском направлении за сутки произошло пять атак. Украинские защитники остановили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Кондрашовки и в направлениях Новоплатоновки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Штурмы были вблизи ряда населенных пунктов, среди которых Новый Мир на Харьковщине.

Армия РФ била из авиации по районам населенных пунктов Охримовка и Долгенькое.