Авиаудары и не менее 12 атак: утренние данные Генштаба о Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
О боях на Харьковщине, произошедших за сутки, проинформировал Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.
На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Фиголевка и в сторону Петро-Ивановки и Долгенького.
На Купянском направлении за сутки произошло пять атак. Украинские защитники остановили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Кондрашовки и в направлениях Новоплатоновки и Петропавловки.
На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Штурмы были вблизи ряда населенных пунктов, среди которых Новый Мир на Харьковщине.
Армия РФ била из авиации по районам населенных пунктов Охримовка и Долгенькое.
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2025 в 08:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковщине, произошедших за сутки, проинформировал Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".