Авіаудари та щонайменше 12 атак: ранкові дані Генштабу про Харківщину

Про бої на Харківщині, що сталися за добу, поінформував Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та в бік Петро-Іванівки й Довгенького.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак. Українські оборонці зупинили штурмові дії противника в районах Піщаного, Кіндрашівки та в напрямках Новоплатонівки й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Штурми були поблизу низки населених пунктів, серед яких Новий Мир на Харківщині.

Армія РФ била з авіації по районах населених пунктів Охрімівка та Довгеньке.