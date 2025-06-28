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Авіаудари та щонайменше 12 атак: ранкові дані Генштабу про Харківщину

Фронт 08:09   28.06.2025
Вікторія Яковенко
Авіаудари та щонайменше 12 атак: ранкові дані Генштабу про Харківщину Фото: Генштаб ЗСУ

Про бої на Харківщині, що сталися за добу, поінформував Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та в бік Петро-Іванівки й Довгенького.

атаки на Харьковщине
Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак. Українські оборонці зупинили штурмові дії противника в районах Піщаного, Кіндрашівки та в напрямках Новоплатонівки й Петропавлівки.

атаки на Харьковщине
Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Штурми були поблизу низки населених пунктів, серед яких Новий Мир на Харківщині.

атаки на Харьковщине
Фото: Генштаб ЗСУ

Армія РФ била з авіації по районах населених пунктів Охрімівка та Довгеньке.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2025 в 08:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківщині, що сталися за добу, поінформував Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".