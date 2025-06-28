Авіаудари та щонайменше 12 атак: ранкові дані Генштабу про Харківщину
Фото: Генштаб ЗСУ
Про бої на Харківщині, що сталися за добу, поінформував Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та в бік Петро-Іванівки й Довгенького.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак. Українські оборонці зупинили штурмові дії противника в районах Піщаного, Кіндрашівки та в напрямках Новоплатонівки й Петропавлівки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Штурми були поблизу низки населених пунктів, серед яких Новий Мир на Харківщині.
Армія РФ била з авіації по районах населених пунктів Охрімівка та Довгеньке.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2025 в 08:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківщині, що сталися за добу, поінформував Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".